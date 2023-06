Silvio Berlusconi era un grande amante della moda e dello stile. Attento a ogni dettaglio, il Senatore della Repubblica Italiana ha sfoggiato look iconici tra eleganza, formalità, simboli immortali e tanta cura per i dettagli. Ecco i migliori outfit del Cavaliere

Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni il 12 giugno 2023. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, innescando reazioni di stupore, tristezza e incredulità. Il leader di Forza Italia è stato uno degli imprenditori più importanti d’Italia ed è anche grazie alla sua immagine che il Cavaliere ha costruito la sua incredibile carriera. Tra un completo e l’altro, sono tanti i look da lui sfoggiati.

Silvio Berlusconi: i migliori look e outfit del Senatore della Repubblica Italiana

L’immagine di stile di Silvio Berlusconi è stata caratterizzata da eleganza e formalità a tutto tondo. Curare i look e lo stile, in politica, è fondamentale oggi com’era fondamentale ieri. La moda è politica e Silvio Berlusconi è sempre stato molto attento al suo stile.

Senatore della Repubblica Italiana, Berlusconi è stato anche un’icona di stile e un grandissimo appassionato di moda, specie quella più elegante. I look del Cavaliere erano curati da Miti Simonetto e alcuni di essi sono diventati iconici. Si parla ad esempio dell’iconica cravatta di Marinella, o della sciarpa bianca indossata in più occasioni, ma è il caso anche della mantella che il Cavaliere era solito indossare allo stadio, o ancora l’immortale bandana che sfoggiò in Sardegna per una passeggiata a Villa Certosa insieme a Tony Blair e la foto, se bene ricordate, fece letteralmente il giro del mondo.

Amante dello stile classico, Silvio Berlusconi era solito sfoggiare completi eleganti: blazer doppiopetto, cappotti, outfit gessati e scarpe sempre impeccabili. Per chi non lo sapesse, infatti, Silvio Berlusconi era un grandissimo amante delle scarpe, elemento importante di ogni suo look. Era solito farsele realizzare su misura con un piccolo rialzo all’interno per regalare alla sua statura qualche cm in più.

Silvio Berlusconi: i look iconici e i simboli di stile del Senatore della Repubblica Italiana

Durante gli anni Novanta Silvio Berlusconi abbandona l’esclusività del doppiopetto e aggiunge, alternandola, la giacca a due bottoni. Passa il tempo ma il suo stile, bene o male, rimane lo stesso, aggiungendo dettagli di stile per restare al passo con i tempi. C’è stato il periodo del panciotto, dei tessuti più rigidi e ben strutturati, come fossero una specie di armatura e protezione della sua immagine.

Accanto alla figura di importante politico, però, Silvio Berlusconi ha vissuto anche da uomo di famiglia, padre e marito. In quelle vesti, dunque, il Senatore della Repubblica Italiana era solito abbandonare i look eleganti e formali dell’immagine pubblica, ed era pronto a indossare capi più casual e semplici. Lo si è visto sfoggiare outfit minimal: pantaloni, maglioncini a girocollo blu, camicia chiara tenuta sotto e scarpe non più lucide e stringate. Insomma, una veste più “umana” e più comune, un simbolo di vita quotidiana lontana dalla rigidità politica.

In estate, in vacanza, il Cavaliere amava indossare completi di lino total white, camicie lasciate un po’ sbottonate, pantaloni leggeri e t-shirt essenziali. Occhiali da sole, bandane, sneakers; tutto ciò che ha il suono della vita in vacanza, della casa e della semplicità.

Silvio Berlusconi ha amato la moda e ne ha fatto un elemento importante della sua vita e della sua carriera: impossibile dimenticarlo.