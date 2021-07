Ieri 6 luglio si è giocata la semifinale Italia-Spagna degli Europei. L’Italia va in finale grazie al rigore decisivo di Jorginho, ma prima di vincere abbiamo visto l’allenatore Mancini più volte nervoso durante questa partita. Scopriamo di più sull’allenatore Roberto Mancini e chi sono i suoi figli.

Roberto Mancini, chi sono i suoi figli

Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter e attuale degli azzurri, ha avuto 3 figli dall’ex moglie. Nello stesso anno del matrimonio con Federica Morelli, nasce Filippo, classe 1990 a Genova perché al tempo, il padre giocava per la Sampdoria. Filippo, decide di seguire le orme di Roberto e nel 2005, a quindici anni, entra negli Allievi Regionali dell’Inter.

Il secondo genito, nato a 2 anni di distanza, il 13 agosto del 1992, si chiama Andrea.

Anche lui, ispirato dal padre e dal fratello maggiore, decide di entrare a far parte del mondo del calcio. Inizia lo stesso anno del fratello entrando però nella categoria dei più giovani, chiamata Giovanissimi, per via dei suoi 13 anni. Qualche anno più tardi passò poi alla categoria Allievi.

Andrea ha successo e gioca in Europa nel Manchester City, nell’Oldham Athletic, nel Real Valladolid. Ha giocato anche negli Stati Uniti per la squadra dei New York Cosmos facente parte della North American Soccer League.

Il rapporto con la figlia Camilla

L’ultima arrivata in famiglia è Camilla. Dopo due figli maschi, nel 1994 nasce anche un’erede femmina. Lei non si dedica al calcio e consegue gli studi a Londra, ma il rapporto col padre è dubbio. Fino al 2018, prima del divorzio tra Roberto e Federica, pare che Mancini avesse un bel rapporto con tutti e tre i figli. Dopo, qualcosa sembra essersi incrinato con Camilla, che ha deciso di vivere con la madre.

Camilla sui social in seguito alla questione ha dichiarato: