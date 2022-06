Alfonso Signorini ha rotto pubblicamente il silenzio dopo che, nelle ultime ore, sono circolate indiscrezioni in merito a Sonia Bruganelli usata come “seconda scelta” rispetto a Giulia De Lellis al GF Vip.

Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli e De Lellis

Nelle ultime ore alcune testate hanno riportato un’indiscrezione secondo cui Alfonso Signorini avrebbe contattato Giulia De Lellis per il ruolo di opinionista al GF Vip 6 e che poi, a seguito del suo rifiuto, avrebbe ripiegato su Sonia Bruganelli. Sulla questione nelle scorse ore è intervenuta la stessa conduttrice, che ha scritto sui social: “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio e infine a Napo Orso Capo.

E niente, non poteva nessuno“, e ancora: “Tutto fumo e niente arrosto, ops!“.

Signorini a sua volta ha scritto nelle sue stories: “Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GFVip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua“.

Gli opinionisti del GF Vip 7

In queste ore Katia Ricciarelli ha smentito che sarà la nuova opinionista del GF Vip 7 e come lei sono state smentiti anche Morgan e Asia Argento. Per quanto riguarda Sonia Bruganelli, la conduttrice ha già fatto sapere di avere in ballo altri impegni lavorativi e pertanto né lei né Adriana Volpe saranno di nuovo opinioniste del famoso programma. Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.