Nella serata del 14 aprile 2022, su Rai 2, verrà trasmesso Si accettano miracoli, il film diretto ed interpretato da Alessandro Siani, che dopo aver raggiunto il successo dietro la macchina da presa con Il principe abusivo ci ha riprovato insieme ad un cast tutto italiano.

Ecco di cosa parla la trama e tutto quello che sappiamo sul film.

Si accettano miracoli, la trama

Alessandro Siani per Si accettano miracoli veste i panni di Fulvio, un uomo senza scrupoli incaricato dalla multinazionale per cui lavora di licenziare tutti i dipendenti giudicati ormai obsoleti. Una volta svolto il compito però, viene a sua volta licenziato, cosa che gli provoca una brutta reazione che a sua volta gli costa un mese di servizi sociali da scontare all’interno della casa famiglia gestita da suo fratello: Don Germano, in gravi difficoltà economiche.

Per aiutare il fratello Fulvio si inventa letteralmente un miracolo, dando vita ad un pellegrinaggio religioso che fa diventare il piccolo borgo del sud Italia in cui si trovano un vero e proprio luogo di culto e attirando anche l’attenzione del Vaticano.

Il cast

Come dicevamo, il cast di Si accettano miracoli è composto da Alessandro Siani stesso, nei panni del protagonista Fulvio. Fabio De Luigi, attore, comico e doppiatore, interpreta invece Don Germano. Nel cast anche Serena Autieri, l’attrice di origini romene Ana Caterina Morariu, apparsa anche in Ocean’s Twelve, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo e Salvatore Misticone.