Continuano i red carpet per Angelina Jolie: questa volta l’attrice ha sfilato a Roma per il suo ultimo film, The Eternals. Insieme a lei davanti ai paparazzi questa volta c’erano Zahara e Shiloh, le sue figlie maggiori. Tutte e tre le dame hanno subito attirato l’attenzione dei presenti, ma Shiloh Jolie-Pitt a Roma ha conquistato il red carpet grazie al suo look sbarazzino.

Un ambito nero, semplice e giovanile, accompagnato da un paio di sneakers leopardate che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Shiloh Jolie-Pitt a Roma sul red carpet

Se alla prima visione di The Eternals a Los Angeles l’attenzione dei presenti era stata monopolizzata dal chin cuff, il particolare gioiello sfoggiato da Angelina Jolie, questa volta lo sguardo dei presenti si è posato su un altro particolare. La protagonista del red carpet di Roma è stata a tutti gli effetti la figlia dell’attrice e di Brad Pitt, Shiloh.

La quindicenne è arrivata mano nella mano con la madre e la sorella Zahara. Se loro due hanno optato per un look più elegante con abiti lunghi e drappeggiati, Shiloh ha sfilato con un semplice abitino nero, accompagnato da un accessorio d’eccezione: un paio di sneakers leopardate. Il vestito fa parte dell’Atelier Versace ed è un minidress giovanile e sbarazzino, arricchito da un fiocco sul davanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da bllackkrosee (@bllackkrosee)

Per completare il look Shiloh ha aggiunto un paio di scarpe trendy e d’effetto: le sneakers presentano infatti una fantasia leopardata dai colori accesi. Abbinate al semplice vestitino nero, l’accessorio è subito diventato il punto di maggiore attenzione dell’outfit di Shiloh. Un altro particolare che ha aumentato l’aria sbarazzina della calzatura sono state le foto scattate che ritraggono la quindicenne a spasso per Roma con la madre. Infatti Shiloh è stata paparazzata mentre visitava la città eterna indossano le stesse sneakers con cui poi ha anche sfilato sul red carpet.

L’evoluzione dello stile di Shiloh Jolie-Pitt

Da sempre sotto la luce dei riflettori dopo essere nata dalla coppia più amata di Hollywood, negli anni si è parlato spesso di Shiloh Jolie-Pitt. Un particolare della sua vita che ha interessato i giornali per lungo tempo è stata l’evoluzione del suo stile di abbigliamento. Questo perché sembra che ad un certo punto Angelina Jolie abbia dichiarato che la figlia preferiva essere chiamata con un nome maschile, quello di John. Da qui il web ha ipotizzato più volte su un suo presunto percorso di transizione, che non è mai avvenuto. In più occasioni la madre ha dichiarato che Shiloh fosse un maschiaccio, preferendo pantaloni e completi informali a gonne e vestitini.

Come ogni adolescente al mondo, crescendo Shiloh Jolie-Pitt ha sperimentato le varie possibilità fino a trovare lo stile che più le si addice. Il cambiamento è sicuramente evidente: dai capelli corti è passata ad acconciature femminili e piuttosto curate, e negli ultimi red carpet in cui ha accompagnato la madre si è presentata indossando degli abiti al posto dei pantaloni. Una cosa sembra non essere cambiata: il suo amore per le sneakers.