Da sempre icona di stile, anche questa volta Angelina Jolie è riuscita a distinguersi dai suoi colleghi sul red carpet. L’occasione è stata fornita dalla prima del nuovo film Marvel, The Eternals, a Los Angeles. Accompagnata dai figli sul tappeto rosso, l’attrice ha subito conquistato gli occhi di tutti i presenti; questa volta però non solo grazie al suo aspetto e all’abito indossato.

Protagonista del look per questa occasione è stato infatti un insolito accessorio: il chin cuff. Ma cos’è questo strano gioiello?

Cos’è il chin cuff

Non è stato un abito troppo appariscente o una scollatura vertiginosa ad attirare l’attenzione dei presenti sul red carpet di Los Angeles o dei fan che hanno visto le foto su internet. Angelina Jolie è riuscita ad attrarre lo sguardo di tutti tramite un piccolo accessorio, fine ed elegante.

Gli occhi di tutti erano infatti puntati su quella piccola banda dorata sul viso. Si tratta di un chin cuff: cos’è? È un delicato gioiello che si posiziona fra il labbro inferiore e il mento di chi lo indossa. La striscia si fissa all’interno della bocca, poggiando sul labbro, per poi terminare dopo il mento, dividendo così l’area inferiore del volto. Per completare e rifinire a puntino il look tramite questo accessorio, bisogna premerlo in determinati punti, adattandolo così alla fisionomia di chi lo porta.

Come si indossa il chin cuff

Nello specifico, il chin cuff indossato da Angelina Jolie è una creazione di Nina Berenato. Sul sito web del marchio è possibile vedere tutti i gioielli e le creazioni della designer. Sempre sul sito è visibile anche il prezzo dell’accessorio indossato da Angelina Jolie, che ammonta a 5o dollari (circa 43 euro). Il look ideale per accompagnare il chin cuff prevede un abito non troppo appariscente, che lasci scoperte le spalle di chi lo indossa. Capelli raccolti o posti oltre le spalle, collo lungo, zigomi alti e un trucco leggero: gli ingredienti perfetti per far risaltare il gioiello e donare una nuova luce al viso di Angelina Jolie, modella ideale per il chin cuff. Angelina Jolie non è però la prima a sfoggiare il chin cuff: oltre a lei negli ultimi tempi è stato indossato anche da Billie Eilish, Lizzo e Megan Thee Stallion.

Il red carpet di Angelina Jolie

Semplice ma di grande effetto, il chin cuff è l’accessorio ideale da indossare insieme all’abito di Balmain portato da Angelina Jolie. Si tratta di un capo d’abbigliamento poco appariscente ma perfetto per l’occasione: le spalle scoperte, il colore tendente al beige, la presenza dei tatuaggi e del chin cuff riassumono alla perfezione la guerriera forte e decisa interpretata da Angelina Jolie in The Eternals. L’attrice è stata accompagnata sul red carpet da cinque dei suoi figli, andando ancora una volta a sottolineare l’assenza dell’ex-marito Brad Pitt. A colpire non è stato solo il chin cuff, ma anche il look di alcuni dei figli dell’attrice. La figlia Zahara ha infatti indossato un abito della stessa Angelina, un vestito di Elie Saab sfoggiato dalla madre per la prima volta alla cerimonia degli Oscar nel 2014.