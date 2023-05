Shein potrebbe davvero volare a Parigi per una sfilata d’eccezione? Non è ancora chiara la risposta, ma se così fosse, il brand di moda low cost fondato in Cina dovrebbe presentare nella capitale la sua nuova collezione estiva in grande anteprima.

Non c’è ancora molta chiarezza a riguardo, ma sicuramente la notizia ha già diviso il pubblico.

Shein organizza una sfilata a Parigi per presentare la nuova collezione estiva

Il noto brand di moda cinese più seguito e cliccato degli ultimi tempi starebbe per volare a Parigi? A quanto pare in tutti i social media sta girando un volantino secondo cui Shein avrebbe organizzato una sfilata per presentare la nuova collezione estiva.

Se davvero fosse così, Shein darebbe l’opportunità di scoprire i capi della stagione estiva con tanto di visita allo showroom e after-party annesso. Una specie di grande evento fashion, ma senza alta moda e brand di lusso mondiali.

La sfilata a Parigi di Shein sarebbe la seconda del brand cinese; la prima era stata organizzata nel mese di ottobre 2019, anche se in realtà la memoria collettiva a riguardo non è particolarmente attiva.

La notizia, piuttosto sorprendente, lascia comunque diverse perplessità e interrogativi: che cosa presenterà nella collezione estiva? Sarà apprezzata o, invece, criticata? Quanti abiti saranno stati realizzati per l’occasione? La stagionalità sarà rispettata? Insomma, le domande riguardo la sfilata di Shein a Parigi sono numerose e ancora non c’è totale chiarezza a riguardo.

Shein organizza una sfilata a Parigi per presentare la nuova collezione estiva: data e orario dell’evento

La locandina della sfilata di Shein a Parigi parla chiaro. Se tutto andrà bene, il brand di moda fondato in Cina presenterà la sua nuova collezione estiva il prossimo 8 giugno 2023 a partire dalle 16:00 del pomeriggio. Il titolo del flyer ha titolo SHEIN X Runway Show 23 – Endless Summer e il corpo del testo recita così:

Nous sommes ravis de vous inviter au éfilé SHEIN X de la collection estivale, le jeudi 8 juin à partir de 16h.

Il programma previsto dal grande evento di moda prevede anche la visita allo showroom del brand e un after-party a partire dalle ore 18:00. Sul volantino, però, non si specifica alcuna location, quindi il mistero per ora regna sovrano.

La notizia ha fatto il giro del web in fretta, ma ancora non c’è certezza che effettivamente la sfilata per presentare la collezione estiva ci sarà.

Shein organizza una sfilata a Parigi per presentare la nuova collezione estiva: le polemiche non mancano

Shein vola a Parigi per presentare la nuova collezione estiva: vero o non vero, la notizia è stata presa non troppo positivamente da chi, da sempre, ha qualche critica da fare al noto brand di moda low cost. Pensate che proprio in Francia da poco tempo è stata firmata una petizione per bandire Shein in modo definitivo dal paese (sono state superate le centomila firme). Le critiche mosse a Shein sono sempre le stesse: bassissima qualità dei materiali, poca sicurezza, metodi di produzione discutibili e sfruttamento dei lavoratori a 360°. Per non parlare delle problematiche legate all’ambiente e i conseguenti danni: insomma, la sfilata di Shein in quel di Parigi potrebbe scatenare non poche polemiche.

Non ci resta che attendere aggiornamenti a riguardo.