SHEIN for All: una collezione promettente!

Argomenti trattati Marche

Celebrità

Chi indossa i capi SHEIN parla da anni della loro qualità. Per questo motivo, il rivenditore di prodotti di moda e bellezza gode di un’immagine particolarmente positiva. Questo non solo per i bellissimi capi che si possono acquistare presso il rivenditore, ma anche per i prezzi convenienti. Ogni anno vengono organizzate due sfilate per dare un’occhiata alle nuove collezioni. È un evento che è cresciuto sempre di più nel corso degli anni. Il 22 settembre, i visitatori stranieri hanno potuto assistere a uno spettacolo mozzafiato intitolato Rock the Runway: SHEIN for All. Che spettacolo è stato. Vi raccontiamo tutti i dettagli!

Marche

Sebbene i critici fossero un po’ scettici prima dello spettacolo, quest’ultimo è stato un grande successo. La sfilata era incentrata sulla collezione autunno-inverno 2022. In particolare, sono stati presentati i marchi di SHEIN come SHEIN X, Frenchy, Modely e SXY. Inoltre, anche i sottomarchi hanno avuto la possibilità di presentare le loro splendide collezioni. Anche le collezioni di ROMWE, DAZY e MOTF (con Christian Siriano come designer) sono state ben accolte dal pubblico. Per quanto riguarda l’abbigliamento da sera, abbiamo visto molte stampe, gioielli e colori vivaci. Eppure questa stagione è stata all’insegna del comfort. Vestiti belli e caldi con quel qualcosa in più! In questa vasta collezione ce n’è sicuramente per tutti i gusti. Inoltre, si può notare che SHEIN è sinonimo di inclusione per tutti. È stato bello vedere i diversi modelli.

Celebrità

Gli abiti sono stati sfoggiati da una vasta gamma di ballerini e celebrità. Per esempio, abbiamo assistito a una straordinaria esibizione di Avril Lavigne. Il sogno adolescenziale di molti si è avverato! Ce n’era per tutti i gusti. Per poter ascoltare anche la musica ispirata alla dancehall, è arrivato nientemeno che Shenseea! Altri nomi che abbiamo visto passare sono Alexander Jean, Brook Eden e Haley Reinhart. È stato bello vedere giovani artisti che hanno avuto la possibilità di mostrare il loro talento, unito a splendidi abiti e a una grande performance dei ballerini. L’evento era futuristico e innovativo, sono riusciti a creare un’atmosfera davvero unica. Non vedo l’ora di assistere al prossimo spettacolo!

Avete ancora bisogno di vestiti per l’autunno o l’inverno? Allora date un’occhiata alla nuova collezione di SHEIN!