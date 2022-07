Sharon Stone ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi senza reggiseno mentre era in vacanza.

Sharon Stone senza reggiseno

A 64 anni compiuti Sharon Stone è più bella e radiosa che mai e sui social l’attrice non ha perso occasione per mostrarsi ai fan con uno scatto osé, durante le sue vacanze.

A bordo piscina la Stone si è lasciata fotografare con la parte inferiore del bikini e senza reggiseno, e a coprire il suo generoso seno ha utilizzato solamente un asciugamano in cotone. “Imperfetta con gratitudine in una giornata perfetta”, ha scritto la celebre attrice, che più volte ha usato i social per incoraggiare i fan a fare “pace” con le loro imperfezioni.

Le difficoltà vissute dall’attrice

L’ultimo anno è stato particolarmente complesso per l’attrice, che ha perso il suo adorato nipote, River. Il bambino aveva solamente 11 mesi ma era stato colpito da una patologia molto grave e che non gli ha lasciato scampo. Sharon Stone ha usato i suoi canali social per chiedere ai fan di pregare affinché guarisse. I genitori del bambino, Tasha e Patrick (fratello della Stone) aveva scritto sui social:

“Niente ha aiutato la nostra famiglia a sopportare la tragica morte di River come la donazione dei suoi organi.

Il fatto che abbia salvato la vita a tre persone, due bambini e un uomo di 45 anni,ci ha dato un po’ di pace”, e ancora: “Era il nostro piccolo burlone, il nostro bambino acquatico, il nostro piccolo buongustaio, ora River è diventato anche un eroe. Morendo, il nostro bambino ha dato un contributo a questo mondo molto più grande di quanto la maggior parte di noi possa mai sperare di dare”.