Shampoo verde antirosso: l’ultima soluzione per una chioma castana sempre al top! Se siete brune, infatti, e magari durante l’estate i vostri capelli assumono dei riflessi rossastri o ramati, allora dovete assolutamente conoscere il valore di questo nuovo prodotto! Scopriamolo insieme in questo articolo, per saperne di più.

Shampoo antirosso: tutto quello che devi sapere

Lo shampoo antirosso è un prodotto specifico per neutralizzare i riflessi rossi indesiderati sui capelli castani o neri. Questi riflessi possono comparire per diverse ragioni, come l’ossidazione del colore, l’esposizione al sole o l’utilizzo di prodotti non adeguati.

Come funziona lo shampoo antirosso?

Lo shampoo antirosso contiene pigmenti blu o verdi che si depositano sulla superficie del capello e contrastano i riflessi rossi. Questi pigmenti sono temporanei e si eliminano gradualmente con i lavaggi.

Quali sono i migliori shampoo antirosso?

Ecco alcuni dei migliori shampoo antirosso sul mercato:

Fanola No Orange – Shampoo Antiriflesso Arancione: questo shampoo è specifico per capelli castani e neri e contiene pigmenti blu che neutralizzano i riflessi arancioni e ramati.

Redken Color Extend Brownlights: questo shampoo è ideale per capelli castani colorati e aiuta a mantenere il colore freddo e brillante.

Nyo Hair Shampoo No Orange: questo shampoo è formulato con ingredienti vegetali e aiuta a neutralizzare i riflessi rossi e arancioni.

Christophe Robin – Shade Variation Cool Brown: questo shampoo è una maschera colorante che ravviva i toni freddi del castano e neutralizza i riflessi rossi.

Come si usa lo shampoo antirosso?

Lo shampoo antirosso si usa come un normale shampoo. Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente e lasciare in posa per il tempo indicato sulla confezione. Risciacquare abbondantemente.

Consigli per usare lo shampoo antirosso:

Ecco dunque qualche buon consiglio per utilizzare uno shampoo antirosso, dalla classica colorazione verde, e renderlo più performante sulla chioma.

Indossare i guanti durante l’applicazione per evitare di macchiare le mani.

Applicare lo shampoo su capelli bagnati e ben tamponati.

Risciacquare abbondantemente per evitare che i pigmenti si depositino sulla cute.

Usare lo shampoo antirosso 1-2 volte a settimana, alternandolo al tuo shampoo abituale.

Shampoo antirosso: alternative naturali e green

Esistono anche alcuni rimedi naturali che possono aiutare a neutralizzare i riflessi rossi sui capelli. Ecco alcuni esempi:

Aceto di mele: diluire un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua e applicare sui capelli dopo lo shampoo. Lasciare in posa per 5 minuti e risciacquare.

diluire un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua e applicare sui capelli dopo lo shampoo. Lasciare in posa per 5 minuti e risciacquare. Limone: strofinare una fetta di limone sui capelli e lasciare in posa per 15 minuti. Risciacquare abbondantemente.

strofinare una fetta di limone sui capelli e lasciare in posa per 15 minuti. Risciacquare abbondantemente. Bicarbonato di sodio: mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua fino a formare una pasta. Applicare sui capelli e lasciare in posa per 10 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Questi rimedi naturali sono meno efficaci degli shampoo antirosso, ma possono essere utili per chi preferisce utilizzare prodotti non chimici.

E voi? Avete già uno shampoo antirosso preferito, oppure vorreste provare i metodi naturali per eliminare le tracce ramate dai vostri capelli?

