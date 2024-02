Oltre alle canzoni, c’è sempre mota attenzione anche per i look dei vari artisti in gara. Loredana Bertè e Rose Villan hanno sfoggiato i capelli azzurri, dando il via a una vera e propria sfida. Chi vincerà? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2024, sfida capelli azzurri: chi vincerà tra Loredana e Rose?

La 74esima edizione del Festival di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni sera, è giunto orami alla quarta serata. Ieri, in occasione della terza serata delle kermesse musicale, sul palco si sono esibiti sia Loredana Bertè, sia Rose Villain. Una con il brano “Pazza”, l’altra con “Click Boom!“. Oltre alla performance canore, a spiccare sono stati anche i capelli azzurri. Per quanto riguarda la Bertè, ormai siamo abituati a vederla con la lunga chioma turchina, ora anche la giovane artista milanese ha sfoggiato un caschetto azzurro, che di certo non è passato inosservato. Le due cantanti hanno cos’ dato il via a una “sfida” capelli azzurri. Vediamo adesso nel dettaglio l’acconciatura scelta dalle due artiste in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La Bertè, tra l’altro, è anche una delle favorite per la vittoria finale.

Sanremo 2024: i capelli azzurri di Loredana Bertè e Rose Villain

I capelli azzurri di Loredana Bertè e Rose Villain non sono certo passati inosservati durante queste tre prime serata del Festival di Sanremo 2024. Come abbiamo detto in precedenza, siamo ormai abituati a vedere la sorella di Mia Martini sfoggiare una lunga chioma azzurra. Nonostante l’età, 73 anni, Loredana ha energia da vendere e la chioma azzurra dà ancora più risalto alla sua grinta, alla sua indipendenza. Per quanto riguarda l’acconciatura, anche quella non è cambiata rispetto agli scorsi anni, capelli lunghi e leggermente ondulati sulle punte con la riga in mezzo. Niente frangia e niente ciuffo, la fronte è del tutto scoperta. Insomma, un hair look che funziona e che, a quanto pare, a Loredana piace davvero molto. Dall’altra parte abbiamo Rose Villain, 34enne cantautrice e rapper di Milano. Ieri sera, in occasione della sua seconda esibizione al Festival di Sanremo 2024, ha sfoggiato un caschetto liscio azzurro, con ricrescita castano scura ben visibile, a fare proprio da contrasto, per un hair look bicolore. Nella serata di ieri inoltre Rose Villain ha optato per l’effetto bagnato, il wet look, che è tornato prepotentemente di moda già la scora estate. Insomma, l’hair look di entrambe le cantanti è originale e grintoso, vediamo in quante di noi vorranno copiarlo al più presto. Il consiglio è di optare per l’azzurro per chi ha una carnagione pallida, diafana e lunare, mentre chi ha la carnagione più scura è meglio che punti su un blu più scuro. Il consiglio è comunque quello di chiedere al proprio parrucchiere di fiducia..

