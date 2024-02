Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le manicure semplici e clean perfette per una ragazza di 12 anni.

Unghie per ragazze di 12 anni

La realtà è che oggi si cresce molto più in fretta rispetto al passato, se un tempo a 12 anni ci si considerava ancora delle bambine che, tra l’altro, avevano poco interesse per cose come il make up, i capelli o la nail art. Oggi invece tutto è molto diverso. Grazie, o per colpa, dei social network, a 12 anni ci si sente già “grandi”, si conoscono tutti gli accessori che servono ad esempio per il make up, si sceglie come si vogliono portare i capelli, si dà importanza all’abbigliamento e sì, molte ragazze di 12 anni vogliono giocare con le proprie unghie, decorandole e rendendole uniche. Spetta al genitore far sì che propria figlia non esageri e soprattutto che già a quell’età non dia così tanta importanza all’aspetto esteriore, anzi abbellire le proprie unghie deve essere preso come quasi un gioco, come uno svago, come un divertimento. Magari per il compleanno, per un evento speciale, l’importante è rendersi conto di quando fare un passo indietro. Al giorno d’oggi ci sono talmente tanti tipi di manicure che è impossibile anche solo ricordarle tutte ma, per una ragazza di 12 anni, bisogna rigorosamente puntare su manicure semplici che rispettino l’età e che facciano sentire la ragazza a proprio agio. Innanzitutto no alla ricostruzione delle unghie, quella andrebbe assolutamente evitata prima dei 18 anni, inoltre è consigliabile non esagerare con lo smalto, nel senso, come detto prima, di metterlo solo ogni tanto, per non rischiare di rovinare le unghie con un eccesso di prodotto in così giovane età. Ma vediamo adesso insieme alcuni tipi di manicure semplici e clean adatti a una ragazza di 12 anni.

Unghie per ragazze di 12 anni: manicure semplici e clean

Fermo restando l’importanza di far capire a nostra figlia che nella vita non conta solo apparire e che ogni cosa ha il suo tempo, se per delle occasioni speciali vostra figlia di 12 anni ha il desiderio di decorare le proprie unghie, non c’è nulla di male nel farlo. Ovviamente è bene puntare su nail art semplici, niente French o cose troppo complicate come quelle che sono tanto di tendenza oggi, anche perché su una ragazza di 12 anni non farebbero per niente un bell’effetto. La manicure perfetta per una ragazza di quell’età è quella semplice, ovvero scegliendo un colore, magari nella tonalità pastello ed evitando rosso, nero e bianco. Un bel rosa, un verde, un azzurro, un arancio, tutto in tonalità pastello, è la scelta migliore. Oltre a ciò si può, per esempio per Natale o per Pasqua, abbellire le unghie con degli sticker simpatici, come una renna o un Babbo Natale, o un bel pulcino o un consiglio pasquale.

