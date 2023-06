Il mondo delle sfide online continua all’impazzata. Pare che l’ultima novità riguardi una challenge legata al sesso. Si chiama sex roulette e sono le giovanissime ad accettarla: l’obiettivo? Perde chi resta incinta. Si tratta dell’ennesima sfida social ai limiti della follia: fare sesso senza protezione per divertimento, è questo il nuovo mood virtuale.

Sex roulette, l’ultima sfida sui social è inquietante: cos’è e come funziona

Il gioco delle sfide social continua. In tempi molto recenti, infatti, pare essersi inserita online una nuova challenge piuttosto inquietante, diffusa soprattutto tra le giovanissime e i giovanissimi. La sfida social si chiama sex roulette, chiaro richiamo al fenomeno della roulette russa, ma traslato sul piano sessuale.

Si tratta di una sfida che prevede il fare sesso non protetto con partner diversi e sconosciuti e riuscire a non rimanere incinta. Ovviamente chi rimane incinta, perde.

Un ulteriore dettaglio aggiunge inquietudine al “gioco social”: pare infatti che per rendere il tutto ancora più intenso, le giovani protagoniste farebbero a turno tenendo il volto completamente coperto.

Qualcuno parla anche di un’altra aggiunta che conferma quando la sfida del sex roulette si avvicini ma non pensi al concetto di rischio. Si parla infatti di sesso non protetto anche con partner sieropositivi: non c’è conferma del dato, ma l’idea resta comunque molto grave.

Ora ci si interroga sulle conseguenze di questa nuova sfida social: a che cosa può portare? Quali sono i rischi per le giovani che prendono parte al “gioco”? La sex roulette non valuta affatto il trauma che le giovani ragazze possono vivere a causa della sfida e non prende minimamente in considerazione il fattore “salute”.

Nata tra i ricchi uomini di Belgrado, la sex roulette è poi arrivata in Spagna e nei maggiori paesi d’Europa. Infine, l’arrivo in Italia e, a quanto pare, le giovanissime non si sono ritratte dal provarla. Fare sesso non protetto con persone sconosciute senza rimanere incinta: la sex roulette detta le regole della sfida, i giovani accettano e le conseguenze possono essere deleterie.

Sex roulette, l’ultima sfida sui social è inquietante: gli effetti e le conseguenze della challenge

L’idea di fare sesso non protetto con persone sconosciute è già di per sé inquietante. Il fatto che a sancire la regola sia l’ennesima sfida social è ancora più grave. Le giovani ragazze che decidono di prestarsi alla challenge, probabilmente non tengono in considerazione i rischi della sfida stessa. Anzitutto, la possibile gravidanza, che ovviamente comporterebbe l’aborto, ma subito dopo si pensa alle malattie sessualmente trasmissibili (candidosi, HPV, Aids e gonorrea). La salute è messa a repentaglio e i traumi possono essere irreversibili. Traumi aumentati anche dalla possibilità di grooming, ossia l’adescamento online, e dalla possibilità di estorsione sessuale. Insomma, la sex roulette non è un gioco da prendere alla leggera, o semplicemente non si tratta di un gioco.

I rischi della sfida social sono enormi e i controlli dovrebbero essere aumentati.

Le sfide social stanno aumentando a vista d’occhio, specialmente tra le generazioni più giovani. La sex roulette potrebbe davvero comportare pericoli e gravi problemi di salute: fermarla dovrebbe essere l’obiettivo principale.