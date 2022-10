Incredibile ma vero, anche Selvaggia Lucarelli ha un cuore! Ieri sera, nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2022, la giornalista si è fatta vedere commossa come mai prima d’ora dopo aver assistito alla performance di danza del suo fidanzato, il cuoco Lorenzo Biagiarelli, uno dei concorrenti di questa edizione.

Lorenzo Biagiarelli ci ha regalato una sensuale esibizione sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco, in compagnia della sua compagna di ballo, la ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Una performance davvero di livello, per un non professionista che si è appena avvicinato a quest’arte, che ha stupito i giudici e lasciato senza parole la fidanzata Lucarelli.

Dopo la performance, Selvaggia ha iniziato a lacrimare, travolta dall’emozione e dall’orgoglio per aver visto il suo compagno fare un vero figurone.

Stupita Milly Carlucci, che è rimasta senza parole nel vedere la temibile giudice finalmente emozionata.

Selvaggia Lucarelli commossa nel vedere ballare il suo compagno Lorenzo Biagiarelli #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ibu2AvGY2k — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 8, 2022

Selvaggia Lucarelli, ad ogni modo, non si è potuta lasciare scappare una battuta sagace delle sue. La giornalista ha infatti chiesto ai suoi colleghi giudici, per pietà nei suoi confronti, di non chiamare Kuzmina e Biagiarelli “una coppia”. Poi, la Lucarelli ha tuonato, con una punta di gelosia:

“Secondo me la sensualità era a posto, perché il troppo stroppia, anzi, secondo me un po’ meno! Così il percorso è in crescita”.

Il punteggio di Lorenzo Biagiarelli alla prima puntata di Ballando con le stelle 2022

Alla fine, il cuoco si è beccato un totale di 32 punti, con un 6 politico assegnato da Selvaggia Lucarelli, ancora molto emozionata per l’ottima performance del compagno, al quale non ha però voluto dare un voto troppo alto per non rischiare di fare la figura di quella che avrebbe favorito il suo concorrente “preferito”.

Selvaggia Lucarelli scatenata, dallo scontro con Iva Zanicchi a quello con Mughini

La giornalista ha regalato al pubblico almeno altri tre siparietti gustosi. Non si sta facendo altro che parlare degli insulti ricevuti da parte di Iva Zanicchi, che poi si è dovuta (giustamente) scusare con la giudice. La Lucarelli, ad ogni modo, si è sentita in dovere di rifilare frecciatine anche a Enrico Montesano e Giampiero Mughini.