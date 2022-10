Security: trama e cast

Security è un film di genere Crime / Azione / Thriller che vede tra i protagonisti Antonio Banderas. Datato 2017, vede alla regia Alain Desrochers, visto a lavoro anche con Bad Blood e Transplant.

Security: la trama del film

La storia raccontata, con i ritmi adrenalici imposti dal genere di riferimento, è quella di Eduardo Deacon detto Eddie, ovvero un ex veterano dei servizi speciali che, congedato dal precedente incarico, si trova a vivere un momento di profonda incertezza proprio a causa della mancanza di lavoro.

Ma, determinato a non darsi per vinto, riesce a farsi assumere come guardia di sicurezza in un centro commerciale. Non un lavoro tranquillo come si potrebbe pensare, visto che lo store è collocato in quartiere della città davvero poco raccomandabile, eppure Eddie non si lamenta e stringe amicizia con i colleghi: Vance, Mason, Johnny e Ruby.

I problemi insorgono già durante la sua prima sera di lavoro: fa infatti entrare nel centro commerciale una ragazzina visibilmente in fuga, una giovane scappata dal convoglio della polizia che la stava scortando a un processo in qualità di testimone chiave.

Jamie, questo il nome della giovane, è però seguita da Charlie, un uomo pericoloso e ben determinato a eliminarla prima che possa rilasciare la sua testimonianza.

Proprio Charlie ha eliminato gli agenti dell’FBI addetti alla protezione di Jamie ed è ora intenzionato a terminare l’opera. Quello che non sa è che la ragazzina avrà la fortuna di incappare proprio in Eduardo, ben deciso a proteggerla e salvare dall’assurda situazione. Il centro commerciale verrà preso d’assalto dai criminali, in una vera e propria lotta per la giustizia e per la difesa di Jamie…

non di certo quello che Eddie si aspettava da un impiego simile!

Riuscirà Antonio Banderas a portare a termine l’impresa in Security? Chi avrà la meglio? Ma soprattutto, per quale motivo Charlie è sulle tracce di Jamie? Cosa sa Jamie che non deve assolutamente trapelare in tribunale?

Security: il cast completo del film

Come già detto, il protagonista di Security è impersonato da Antonio Banderas. Al suo fianco, nelle vesti del cattivo, ovvero Charlie, troviamo Ben Kingsley che il pubblico ha già visto, tra i tanti ruoli, anche in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e in Una notte al museo – Il segreto del Faraone.

Nei panni dei colleghi di Eddie troviamo invece: Liam McIntyre (Hercules – La leggenda ha inizio, Loro, The Flash) in qualità di Vance; Chad Lindberg (Quattro buone giornate, X-Files, Criminal Minds) come Mason e Gabriella Wright (The Transporter Legacy, The Perfect Husband) come Ruby (di cui Vance è innamorato!). A completare il cast del thriller Security abbiamo poi Cung Le (che sarà Dead Eyes), Jiro Wang (Johnny Wei), Shari Watson (ufficiale), John Strong (ufficiale), Andrew De La Rocha (lo zio Will), Yoanna Boukovska (Valerie), Velimir Velev (Feral). La fuggitiva Jamie sarà invece impersonata da Katherine de la Rocha (vista in Ruby la piccola strega).

Non resta a questo punto che vedere il film, attualmente disponibile anche sul servizio di streaming di Netflix.