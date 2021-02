Comodità, praticità senza rinunciare allo stile: ecco tutte le scarpe basse di tendenza per la prossima primavera estate 2021.

Scarpe basse primavera estate 2021

Una bella notizia per chi non ama portare i tacchi: per la stagione primavera estate 2021 saranno di tendenza le scarpe basse.

Tantissimi modelli tra cui scegliere per rendere unico il proprio look e personalizzarlo al meglio. A farla da padrone sarà quindi la comodità, unita, come sempre, a un pizzico di fantasia e buon gusto che renderanno i look super personali.

Le scarpe basse stanno bene sia con i pantaloni che con le gonne, ma sono super cool anche con i vestiti. Per un look elegante, come capospalla basterà scegliere un bel blazer, da indossare sopra una semplice t-shirt o sopra una camicia.

Per un outfit meno impegnativo, il capo perfetto da abbinare con le scarpe basse è il cardigan con le frange, semplice e super comodo.

Per un look ancora più pensato, sono immancabili gli accessori da abbinare alle scarpe: quello più importante è sicuramente la borsa.

Ecco quindi quali saranno le scarpe basse più in voga nella prossima stagione primaverile ed estiva: slingback, stivaletti, infradito, ballerine e mules.

Slingback

Chic, eleganti e mai scontate: le slingback sono le scarpe da avere assolutamente nella scarpiera.

Che siano colorate, bianche e nere, monocolore, sono perfette per rendere unico qualsiasi look, aggiungendo un tocco bon ton che non guasta mai. E per un’occasione speciale? Le calzature perfette sono le slingback in versione dorata o argentata.

Stivaletti

Chi non vuole rinunciare all’animo rock neppure durante la primavera e l’estate, può scegliere di indossare degli stivaletti. Basterà sceglierne un modello colorato e lasciare il nero per le stagioni fredde. Via libera quindi a stivaletti grigi, beige, marroni e blu. Tra i modelli più amati i texani, per un tocco country.

Mules

Rimangono super di moda le scarpe aperte sul tallone: le mules. Che siano raso terra o con un tacco leggermente accennato, non hanno nulla a che fare con le pantofole da casa. Sono comode, pratiche, ma con un tocco di eleganza e uno stile unico. In pelle o in denim, sono l’accessorio perfetto per rendere ogni look super alla moda.

Infradito

Le infradito sono un classico che non passa mai di moda. C’è chi le ama e non può farne a meno e chi invece proprio non le sopporta. Fatto sta che le infradito sono una delle calzature must have per la primavera estate 2021. I colori più belli tra cui scegliere? Quelli pastello, spaziando dal verde al rosa, passando per l’azzurro e il giallo.

Ballerine

Per chi invece ama i tempi passati e ha un’inclinazione romantica anche nei look, le scarpe perfette sono le ballerine. Belle, comode, sono ideali da abbinare con vestiti a pois o a fiori, lunghi o corti che siano. Si possono abbinare tranquillamente a look di tutti i giorni ma sono ideali anche per le occasioni più eleganti. Un’unica parola per descriverle: evergreen.