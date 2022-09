Sarah Nile incinta del secondo figlio: l’annuncio

Sarah Nile ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio.

Attraverso i social Sarah Nile ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio grazie alla procreazione assistita.

L’ex gieffina non ha fatto segreto di essere ricorsa alla procreazione assistita anche per avere il suo primo figlio, Noah, e ha ammesso che, nonostante abbia raggiunto solo il terzo mese, per lei sarebbe importante parlare in positivo di questa gravidanza che è stata così faticosa da raggiungere.

“Questa volta anche se in meno tempo (14 mesi)e’ stata ancora più tosta principalmente perché sapevo bene a cosa stavo andando incontro.

Riesco finalmente a congelare l’embrione Dopo aver fatto l’analisi preimpianto e i primi di luglio faccio il transfer. Da subito inizio a nn stare bene..Nausea, vomito,senza forza, perdo 8 kg nn mi reggevo in piedi.Sfiga ha voluto che il laboratorio dove feci la beta sbagliasse gli ultimi risultati…si parlava di raschiamento e io mi ero quasi mentalizzata. Ma poi dopo un mese d’attese e altri esami abbiamo visto che tutto procedeva e oggi posso finalmente dire con una maggiore serenità nel cuore che sono al mio terzo mese di gravidanza.

Lo so.. e’ presto. Ma bisogna sempre essere positivi,lanciare good vibes,espandere messaggi di forza e di speranza!”, ha dichiarato Sarah Nile, che con il suo annuncio ha fatto il pieno di like da parte dei fan, impazienti di saperne di più su questa sua seconda gravidanza.