Capelli chiari e occhi azzurri: Sarah Gadon, attrice canadese, nonostante la giovane età è già molto apprezzata dal grande pubblico. Grazie al suo talento e alla sua carriera fa parte della giuria per i film in concorso al Festival di Venezia 2021.

Chi è Sarah Gadon

Sarah Lynn Gadon nasce a Toronto il 4 aprile 1987. Nella sua famiglia c’è il padre psicologo, la mamma insegnante e il fratello maggiore James. Passa gran parte della sua infanzia e adolescenza ad allenarsi (e ad esibirsi) come ballerina. Studia alla National Ballet School of Canada e alla Claude Watson School of Performing Arts. Nel 2014 completa gli studi cinematografici all’Università di Toronto.

Come affermato da lei stessa i suoi genitori le hanno fatto apprezzare i film fin da bambina, dal Mago di Oz a Il Padrino.

Una passione che arriva da lontano, perché anche i suoi nonni inglesi sono cinefili, mentre i nonni italiani la introdussero al cinema del Bel paese, come Ladri di Biciclette.

Sarah Gadon: carriera

Inizia la sua carriera giovanissima comparendo in numerose serie tv a partire dal 1998: Nikita, Hai paura del buio?, Doc, In a Heartbeat – I ragazzi del pronto soccorso, La mia vita con Derek, Mutant X e molte altre.

Riesce poi ad affermarsi sul grande schermo, prendendo parte a film quali Fast Food High (2003), Charlie Bartlett (2007), Leslie, il mio nome è il male (2009). La sua carriera spicca il volo, comparendo in numerosi film di successo e ricoprendo diversi ruoli: A dangerous method (2011), Cosmopolis (2012) e Maps to the stars (2014). Nel 2015 interpreta una giovane Regina Elisabetta, ancora principessa all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale in Una notte con la Regina. Nel frattempo continua a destreggiarsi fra piccolo e grande schermo e a lavorare come doppiatrice.

Molto versatile, nel 2021 ricopre un ruolo tutto nuovo: un posto nella giuria alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, insieme a Bong Joon Ho, Saverio Costanzo, Virginie Efira, Chloé Zhao, Alexander Nanau, Cynthia Erivo.

Sarah Gadon: vita privata

Molto riservata sulla sua vita personale, Sarah ha avuto una relazione con il regista Matthew Hannam, trascorrendo con lui molto tempo in città straniere per girare il film Paseo.

Dal mondo del cinema è passata anche a quello della moda, diventando nel 2015 il volto della collezione di cosmetici di Giorgio Armani.