Come sta Jovanotti dopo l’intervento durato 8 ore? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Jovanotti, intervento di 8 ore: come sta ora?

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato rioperato al femore sei mesi dopo la brutta caduta in bicicletta a Santo Domingo. L’operazione è durata ben 8 ore al fine di ricostruire il femore che non era allineato correttamente. L’artista ha voluto condividere con i suoi fan un post sul suo profilo di Instagram, al fine di aggiornare sulle sue condizioni di salute. Jovanotti è stato operato all’Humanitas di Rozzano, ecco le sue parole su Instagram: “oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi premetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. 8 ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi.” Jovanotti ha voluto poi ringraziare il prof Guido Grappiolo e il suo team, poi ha aggiunto: “per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento, ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”

Jovanotti, la caduta in bicicletta a Santo Domingo

Come abbiamo appena visto, il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato rioperato al femore, sei mesi dopo la caduta in biciletta avvenuta a Santo Domingo. Era il 16 luglio del 2023 quando, mentre era in vacanza, Jovanotti è stato vittima di una brutta caduta con la bicicletta, che gli ha causato la rottura del femore in tre punti e la rottura della clavicola. L’artista è stato subito soccorso e portato in ospedale dove è stato operato. Da lì però è iniziato un lungo calvario, infatti aveva una gamba più corta dell’altra, per via dell’errata saldatura dell’osso. I tempi di recupero si sono così allungati di molto. Queste erano state le parole del cantante durante una intervista a Rai Radio 2 “Non è un Paese per vecchi”: “Poteva andare peggio, se fosse arrivata una macchina nell’altra corsia dove ero finito mi avrebbe investito. E poi in generale tendo a minimizzare quello che mi succede e leggere l’opportunità che mi viene offerta, in questo caso di cui avrei fatto volentieri a meno, di fermarmi, di stare tranquillo, di fare fisioterapia come un bravo e disciplinato ragazzo.” Jovanotti, a novembre aveva annunciato che presto sarebbe tornato a camminare senza stampelle, invece così non è stato, ma è stata necessaria una ulteriore operazione. La strada è ancora lunga ma il cantante sembra molto motivato e intanto, come ha detto, scrive canzoni, per la gioia dei suoi tanti fan.

