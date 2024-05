Tutto quello che c’è da sapere su Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona: dalla differenza di età all’annuncio di essere incinta.

Sara Barbieri è incinta: l’età della compagna di Corona

Sara Barbieri è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona ed è davvero bellissima. I due si sono conosciuti circa tre anni fa e in questo momento la storia d’amore procede nel migliore dei modi. Hanno sempre cercato di mantenere la relazione lontana dai riflettori, rispettando la propria privacy, ma ora l’ex re dei paparazzi ha deciso di uscire allo scoperto, con un annuncio del tutto inaspettato.

Sara ha 24 anni, ben 26 in meno rispetto a Fabrizio Corona, ed è una bellissima modella. Ha rubato il cuore all’ex re dei paparazzi, facendolo innamorare al punto di decidere di sposarla. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2022 e avevano aperto a un possibile matrimonio e, eventualmente, una famiglia. Adesso il grande annuncio: Sara è incinta.

Sara Barbieri lavora come modella e ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie dedicate all’abbigliamento e ai gioielli. Ha collaborato e continua a collaborare con marchi davvero molto famosi, come Dolce e Gabbana e Brosway. Lavora anche come influencer è ha un grande successo, con i suoi oltre 31 mila follower. Pubblica più che altro scatti di set forografici fatti per campagne pubblicitarie di alta moda, in modo da pubblicizzare e mostrare il suo lavoro. Non perde occasione per condividere anche qualche momento della sua vita quotidiana con i suoi follower. In passato si è parlato molto di lei per via della sua relazione con un famoso rapper, ovvero Salmo. I due avevano trascorso insieme tutto il periodo del lockdown dovuto al Covid, nel 2020. La loro storia dopo un po’ è terminata ma, secondo alcune indiscrezioni, i due sono rimasti in buoni rapporti.

La loro storia d’amore

26 anni di differenza non sono pochi, ma per Sara Barbieri e Fabrizio Corona non sono un problema. I due si sono innamorati pazzamente, tanto da fare progetti molto importanti. Le voci sul loro flirt si sono susseguite per molto tempo, fino a quando è arrivata la conferma ufficiale, da parte di Fabrizio Corona. “Mi sono ufficialmente fidanzato” ha dichiarato qualche mese dopo, felice e innamorato. “Penso che mi sposerò e farò un figlio. Sara ha 26 anni meno di me e sto bene” aveva spiegato l’ex re dei paparazzi.

Intenzioni che si stanno avverando. Presto, infatti, Corona diventerà nuovamente padre: nascerà un altro Corona Jr?

