La conduttrice televisiva Diletta Leotta si trova a Sanremo, dove ha partecipato a una delle tante feste della 74esima edizione del Festival. Per l’occasione ha scelto un abito ricoperto di paillettes. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2024, Diletta Leotta sfoggia un abito ricoperto di paillettes

Durante la settimana del Festival di Sanremo sono tante le feste organizzate, come quella di ieri sera a Villa Nobel, evento ospitato dalle radio Mediaset per chi conduce un programma quotidiano dalla riviera. Tra i partecipanti c’era anche la conduttrice televisiva e radiofonica, nonché “bordocampista” di Dazn, Diletta Leotta, oltre a diversi artisti in gara. L’allarme bomba che ha fatto evacuare i presenti non ha certo reso la serata memorabile. I cantanti e gli ospiti presenti alla festa hanno rassicurato subito i propri fan circa le loro condizioni. Prima dell’allarme bomba, l’abito indossato da Diletta Leotta ha attirato l’attenzione di tutti: si è trattato di un abito tunica attillato super elegante color rosa cipria e ricoperto di paillettes. A completare il look, curato dal suo stylist Nicolò Grossi, Diletta ha indossato una pelliccia color rosa corallo, che la conduttrice ha portato come se fosse uno scialle. Ai piedi la neo mamma ha indossato un paio di sandali rossi con il tacco firmati Casadei, per l’esattezza il modello Stratosphere, colmi di cristalli sul cinturino, il cui prezzo è di 775 euro. Come borsa Diletta Leotta ha scelto una mini Birkin di Hermès color sabbia mentre come gioielli, oltre all’anello di fidanzamento che il fidanzato Loris Karius le ha da poco regalato, la Leotta ha indossato una collana choker color argento, per un look davvero raffinato. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Diletta Leotta ha condiviso le foto della serata, mentre sfoggia il suo bellissimo abito ricoperto di paillettes.

Diletta Leotta a Sanremo 2024

Come abbiamo appena visto, Diletta Leotta si trova a Sanremo e ieri sera ha partecipato alla festa a Villa Nobel, un evento organizzato dalle radio Mediaset. La Leotta, infatti, commenterà il Festival di Sanremo su Radio 105. Insomma un periodo davvero magico questo per la conduttrice di origini siciliane che, dopo aver messo al mondo la sua prima figlia, Aria, lo scorso 16 agosto, ha annunciato che presto lei e il fidanzato, Loris Karius si sposeranno. La proposta di matrimonio da parte del calciatore in realtà è arrivata quando lei era ancora in dolce attesa, ma la conduttrice ha preferito aspettare per dirlo ai suoi fan. Ecco cosa ha scritto su Instagram qualche giorno fa: “Vi devo dire una cosa: I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni per la nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nuovo, grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando.”

