Sanremo 2024, chi sono i La Sad? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sanremo 2024, chi sono i La Sad? Tutto sul trio emo-trap pop punk

Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato chi saranno i cantanti in gara a Sanremo 2024, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio. Tra i gruppi troviamo i La Sad, che sono un trio emo/trap pop punk formatosi a Milano nel 2020 e composto da Theø, Plant e Fiks. I tre ragazzi, durante il lockdown, hanno condiviso la casa a Milano e, tra il 2020 e il 2021, hanno pubblicato i loro primi singoli “Summersad”, “Psyco Girl”, “Miss U”, “2 Unite”, “Summersad 2” e “Niente X Sempre”. I tre componenti del gruppo hanno quindi deciso di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da un sound punk in chiave moderna. Il vero nome di Theø è Matteo Botticini (capelli verdi), di Brescia e classe 1987, cantante ed ex chitarrista che ha alle spalle anni di concerti in giro per il mondo, Plant invece si chiama Francesco Emanuele Clemente (capelli blu), è pugliese ed è considerato una giovane promessa che ha radici nel panorama trap ed emotrap, infine Fiks, ovvero Enrico Fonte (cresta rosa), veneto con una forte attitudine punk. I La Sad si apprestano a essere gli artisti più curiosi che saliranno sul palco dell’Ariston, nelle loro canzoni affrontano temi come la droga, la depressione, la solitudine e la paura. Al momento la loro canzone più famosa è “Toxic” (certificato disco d’oro). La canzone parla di una ragazza che sta vivendo un forte disagio adolescenziale. I La Sad sono divenuti molto famosi soprattutto sul web, sono davvero molto seguiti e amati su Youtube e su TikTok, sono infatti tre ragazzi con personalità davvero molti forti e diverse tra loro, inoltre sanno divertirsi e fanno divertire. Non resta che attendere il prossimo mese di febbraio per vederli all’opera sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: i big in gara

Come abbiamo appena visto, Amadeus ha da poche ore annunciato chi saranno i big in gara al prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma, oltre i La Sad, chi sono i big in gara? A contendersi il Leone d’Oro ci saranno: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma Marrone, Fred De Palma, Angelina Mango, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Mannini, Ricchi e Poveri.

A loro si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale si svolgerà il prossimo 19 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo.

Vi ricordo che anche per questa edizione alla conduzione ci sarà Amadeus, che sarà affiancato, nel corso delle cinque serate, da altrettanti co-conduttori, uno per sera, ovvero: Giorgia, Marco Mengoni, Fiorello, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino.

