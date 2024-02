Angelina Mango è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la vittoria, il rapper Frankie Hi-Nrg ha postato un tweet polemico, a cui la cantante ha risposto in una intervista. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire cosa è successo.

Sanremo 2024, Angelina Mango: “L’ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace”

A vincere la 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata Angelina Mango, con il brano “La noia”. Sono state tante le polemiche da parte di chi ha votato per Geolier, in quanto se la vittoria finale fosse stata determinata esclusivamente dal televoto sarebbe stato proprio lui a vincere, con il 60% dei voti. Coloro che lo hanno votato si sono lamentati circa il fatto che il televoto non serve a nulla se poi le altre giurie, sala stampa, radio, tv, possono ribaltare la situazione. A pensarla così è anche il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg, che nelle ultime ore ha postato un tweet polemico: “comunque se fossi uno di quel 60% che ha votato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un minimo 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro.” Angelina Mango è stata molto diplomatica nella risposta, chiaro segno che tutto le interessa tranne fare polemica: “Lo ha detto Frankie hi-nrg? Mi dispiace. Mi dispiace molto. Io lo stimo un sacco. Io della mia vittoria me ne sono accorta davvero quando sono uscita dall’albergo e ho visto la reazione del pubblico. Me ne accorgo ogni volta che vedo le persone che mi accolgono, per me la vittoria è quella, non è un premio, non è una classifica.” Nemmeno Geolier, anche lui giovanissimo come Angelina, ha voluto fare polemica anzi, nel corso di una intervista alla vincitrice del Festival si è intromesso facendo una divertente battuta sulla pizza. Le polemiche di certo non fanno bene a due ragazzi così giovani, a cui andrebbero fatti solamente complimenti.

Angelina Mango e la vittoria a Sanremo 2024

Angelina Mango di certo non si aspettava di vincere Sanremo al suo esordio. La giovanissima cantante lucana ha dimostrato di essere una cantante vera, con una meravigliosa voce e grinta da vendere. Ecco le sue parole dopo la vittoria: “non mi aspettavo nulla di quello che è successo, non ci credevo neanche quando mi sono vista nell’elenco dei concorrenti al Festival. Ho vissuto tutto come carica, forza e amore, senza pressione. Forse è la settimana più bella della mia vita.” Nella serata delle cover, Angelina ha voluto cantare un brano, “La rondine“, in ricordo di suo padre, Pino Mango, scomparso nel 2014. La sua performance è arrivata dritta al cuore, a testimonianza delle bravura di Angelina, perché se riesci a emozionare, beh, a prescindere da tutto hai già vinto. Prossima tappa l’Eurovision.

