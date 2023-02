Sanremo 2023: stesso look per Mara Sattei e Andrea Delogu

È accaduto davvero e forse è la prima volta che accade: due celebrità coinvolte nella 73esima edizione del Festival di Sanremo hanno indossato lo stesso identico abito.

Si tratta di Mara Sattei e Andrea Delogu, la prima in gara come artista, la seconda conduttrice del Prima Festival: che cosa è accaduto? Scopriamolo meglio.

Stesso look per Mara Sattei e Andrea Delogu a Sanremo 2023

Finora non è mai successo ma, come spesso si dice, c’è una prima volta per tutto. La moda si riconferma una grande protagonista della kermesse sanremese e pare anche mettere in difficoltà alcune celebrità in fatto di stile e coincidenze.

Nulla di grave, ovviamente, ma solo un tempismo non proprio perfetto. A pochissime ore dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, due personalità coinvolte nell’evento sono state fotografate indossando lo stesso identico abito.

Da una parte abbiamo Mara Sattei, ufficialmente in gara con il brano Duemilaminuti, mentre dall’altra c’è Andrea Delogu, conduttrice del Prima Festival della 73esima edizione. Due personalità appartenenti a due mondi diametralmente opposti ma che, a quanto pare, in fatto di stile la pensano uguale. Probabilmente non se lo sarebbero mai aspettate e probabilmente non sappiamo quanto l’accaduto le abbia rese “contente”, ma è successo davvero.

Sattei e Delogu hanno scelto infatti lo stesso outfit sfoggiandolo nello stesso momento.

Si tratta di un completo giacca-pantalone in paillettes marroni firmato Golden Goose. La cantante lo ha sfoggiato in occasione delle prove presso il Teatro dell’Ariston, mentre Andrea Delogu lo ha sfoggiato davanti ai riflettori proprio nella stesse scale del teatro ospitante Sanremo.

Due abiti uguali, è vero, ma resi comunque un minimo differenti dalle scelte di stile personalizzate. Mara Sattei, infatti, ha scelto di indossare il completo tenendo la pelle completamente nuda sotto la giacca a due bottoni. Capelli lisci lasciati sciolti e leggermente all’indietro.

Andrea Delogu, dal canto suo, ha voluto abbinare la giacca di paillettes marroni a un lupetto nero in trasparenza e scarpe da ginnastica total white.

L’imprevisto, lo dice il termine stesso, non era prevedibile, ma a volte quando si tratta di moda e di scelta di look, questi inconvenienti “fastidiosi” possono accadere. Nonostante l’imbarazzo, però, è doveroso specificare una verità: il completo Golden Goose calza alla perfezione a entrambe.

Chissà quali look sfoggeranno Sattei e Delogu non appena il Festival di Sanremo 2023 avrà inizio: l’attesa può dirsi conclusa e martedì 7 febbraio 2023 la moda sarà svelata.

Il Festival di Sanremo parla, canta e lancia nuove tendenze

Quando si parla di Sanremo non si può non parlare di musica, ovviamente, ma non si può fare a meno di parlare anche di stile. La moda, ormai si sa, è parte integrante dell’evento ed è a tutti gli effetti una delle protagoniste assolute. Con la moda gli artisti parlano, offrono uno specchio e uno spaccato della loro personalità e giocano a chi è più originale (Fantasanremo a parte).

Scegliere gli outfit a Sanremo è d’obbligo: tutto è studiato, tutto è selezionato con uno scopo ben preciso e tutto, come accade esattamente per la voce, è comunicazione.