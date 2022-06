Chi è Mara Sattei: Amici, fratello, età, canzoni

Mara Sattei sta ottenendo un grande successo negli ultimi tempi. La cantante romana, che ha partecipato alla 13esima edizione di Amici, è anche la sorella maggiore di tha Supreme, rapper emergente. Il suo grande successo è dovuto anche ad importanti collaborazioni.

Chi è Mara Sattei?

Mara Sattei è una cantante romana che sta avendo un grande successo, nonostante non sia ancora riuscita a “sfondare” pienamente nel mondo della musica italiana. Il suo vero nome è Sara Mattei, ma come nome d’arte ha deciso di invertire le due iniziali di nome e cognome. È nata a Roma il 28 aprile 1995, sotto il segno del Toro. Fin da quando era bambina ha iniziato ad esprimere la sua grande passione per la musica, anche grazie alla mamma, che gliel’ha trasmessa.

Per questo ha deciso di iniziare a studiare canto e pianoforte. Nel 2008 ha aperto un suo canale YouTube di cover di vario genere, in cui ha pubblicato diversi video, per farsi conoscere. Contemporaneamente ha portato in giro alcune sue creazioni, suonando in diversi club romani. Il pubblico ha iniziato a conoscerla meglio grazie alla sua partecipazione alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, un’esperienza importante, che le ha permesso di farsi apprezzare e conquistare molti fan.

In questo modo è riuscita ad avere un discreto seguito, che continua ad apprezzarla per ogni suo progetto e a volerle bene.

Mara Sattei: il successo

Nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP di cover e ha deciso di trasferirsi a Londra per cercare nuova ispirazione. La svolta è arrivata nel 2017, quando ha pubblicato il brano Mama oh, prodotta dal fratello. In seguito sono usciti anche Nuova registrazione 326 e Nuova registrazione 402, che le hanno permesso di diventare un vero fenomeno sul web. Tra il 2019 e il 2020 ha pubblicato numerosi singoli in collaborazione con artisti molto famosi della scena urban e hip hop italiana, fino ad arrivare al lancio del suo primo singolo ufficiale, Scusa, nel 2021. Dopo alcuni mesi è uscito anche il suo album, Universo, in cui vanta collaborazioni con Giorgia, Gazzelle e Carl Brave. Nel 2022 ha partecipato al singolo La dolce vita, con Fedez e Tananai.

Mara Sattei: curiosità

Mara Sattei in realtà si chiama Sara Mattei, ma per il suo nome d’arte ha deciso di spostare le due iniziali di nome e cognome. I suoi fan, però, l’hanno soprannominata Tigre. Non si conoscono i dettagli della sua vita privata e della sua vita sentimentale, ma si sa che il fratello minore Davide è il producer e rapper romano più famoso della sua generazione, tha Supreme. Mara Sattei è molto attiva anche sui social network e il suo profilo vanta migliaia di follower che la seguono. Recentemente ha ottenuto ancora più successo grazie alle collaborazioni con artisti molto famosi e molto seguiti, che le hanno aperto ancora di più le porte del panorama musicale italiano.