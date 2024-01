San Valentino è ormai alle porte e, nonostante quest’anno cada di mercoledì, ciò non vieta di trascorrere un break romantico con la persona che amate, magari alle terme Thermana Laško in Slovenia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

San Valentino in Slovenia, weekend romantico alle terme Thermana Laško

Mancano poche settimane a San Valentino, è quindi arrivato il momento di pensare a cosa fare con la persona amata. Quest’anno la Festa degli Innamorati è infrasettimanale, ma ciò non toglie la possibilità di regalarsi un bel break romantico. Dopo le feste natalizie la priorità della maggior parte di noi è quella di rimettersi in forma, di prendersi cura del proprio corpo. Quindi perché non trascorrere San Valentino alle terme? In Slovenia, quindi vicino al nostro Paese, esiste un centro termale che si chiama Thermana Laško, che è un vero e proprio paradiso sulla Terra. Esso infatti si trova immerso nel verde della Slovenia, con i boschi attorno alla struttura che sembrano proprio quelli delle fiabe, per non parlare delle atmosfere mitteleuropee degli antichi borghi. Queste terme sono nate per volere della corte imperiale asburgica, che desiderava un luogo in grado di metter insieme la poesia della natura con gli effetti benefici dell’acqua calda e ricca di minerali del sottosuolo. Un luogo incantato, magico, perfetto per chi vuole concentrarsi sul benessere personale e di coppia. I trattamenti infatti sanno di miele, a testimoniare quanto il wellness di coppia non possa essere più dolce. L’eccellente miele utilizzato per i vari trattamenti è prodotto nella zona, sfruttando le aree verdi incontaminate. Da tenere conto che, nell’ambito del proprio impegno a favore delle api, Thermana Laško è stata la prima realtà a sviluppare programmi mirati per la cura del viso e del corpo a base di miele. Gli effetti di questi trattamenti a base di miele sono immediati sull’elasticità e sulla luminosità della pelle ma anche sull’umore.

Inoltre, la birra prodotta a Laško fa bene al sistema vascolare, al sistema immunitario e aiuta la stimolazione del metabolismo. Infatti, coloro che desiderano provare qualcosa di particolare, possono optare per la proposta che mette in relazione la birra artigianale a tavola ma anche sul lettino dei massaggi!

Le proposte di soggiorno di Thermana Laško: speciale coppie

Come abbiamo appena visto, se non sapete dove trascorrere San Valentino, le terme Thermana Laško possono essere davvero la scelta perfetta per il vostro benessere di coppia. Le terme si possono raggiungere anche senza auto, arrivando in aereo o in treno a Trieste e usufruendo del comodo transfer (a pagamento) organizzato dalla struttura, che dura circa un paio d’ore, tra boschi, pianure, fattorie e, in inverno, tra il bianco della neve. Ma vediamo adesso quali sono le proposte di soggiorno di Thermana Laško, speciale coppie:

“Coccole al miele”: prezzi in camera doppia a partire da 306 euro a persona (mezza pensione), proposte gourmet ispirate al miele, trattamento al miele e sorpresa al miele.

Il prezzo è relativo a 2 pernottamenti, con wi-fi e parcheggio gratuiti. La quota include anche:

1 massaggio di coppia al miele di 60 minuti

1 cena romantica al ristorante à la carte dell’Hotel Thermana Park Laško con menù tematico di miele

Accesso illimitato alle piscine termali, all’area saune e al Centro Termale

Accesso quotidiano al centro fitness

Consumo libero di acqua termale.

“Coccole alla birra”: prezzi in camera doppia a partire da 306 euro a persona (mezza pensione), proposte gourmet ispirate alla birra, trattamento alla birra.

Il prezzo è relativo a 2 pernottamenti, con wi-fi e parcheggio gratuiti. La quota include anche:

1 massaggio di coppia alla birra di 60 minuti

1 cena romantica al ristorante à la carte dell’Hotel Thermana Park Laško con menù tematico alla birra

Accesso illimitato alle piscine termali, all’area saune e al Centro Termale

Accesso quotidiano al centro fitness

Consumo libero di acqua termale.

Per informazioni e prenotazioni: Thermana

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come recuperare il rapporto di coppia in 7 giorni: la guida step by step

“Love Better”, la Nuova Zelanda ha lanciato la campagna per curare le pene d’amore