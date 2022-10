Il matrimonio tra Salvo Veneziano e Giusy Merendino è finito. L’annuncio arriva dall’ex concorrente del GF Nip e Vip che, via social, ha spiegato i motivi per cui lui e la moglie hanno preferito dirsi addio. I fan, però, non credono alle sue parole.

Salvo Veneziano: il matrimonio con Giusy è finito

Tramite il suo profilo Instagram, Salvo Veneziano ha annunciato che il suo matrimonio con Giusy Merendino è finito. Insieme da 27 anni, i due hanno avuto tre figli e sono anche diventati nonni. Dopo tanto tempo, però, qualcosa si è rotto. L’ex concorrente del GF Nip e Vip ha sottolineato che solo le favole hanno il lieto fine, ma i fan non credono alle sue parole.

L’annuncio di Salvo Veneziano

A didascalia di una foto che lo ritrae con Giusy, Salvo ha scritto:

“Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole”.

Dalle parole di Veneziano si coglie un certo rammarico per la fine del suo matrimonio.

La domanda, quindi, sorge spontanea: la decisione di chiudere il rapporto è stata presa soprattutto da Giusy?

Salvo Veneziano e il matrimonio finito: i fan non gli credono

Salvo non ha spiegato i motivi per cui lui e Giusy hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Insieme da 27 anni, Veneziano e Merendino si sono conosciuti quando erano ragazzini. Pertanto, possiamo immaginare che con il passare del tempo, il sentimento sia pian piano esaurito. Eppure, i fan non credono alle parole dell’ex Vippone. Tra i tanti commenti al post dell’annuncio, si legge: “Credo tu stia scherzando… in un periodo di tradimenti, separazioni ecc… stai sicuramente per**lando qualcuno” oppure “Peccato!! Sarà uno scherzo? Poco credibile…” o ancora “Ma è uno scherzo, quasi sicuramente. Non ci credo“. Al momento, Salvo non ha commentato ulteriormente la fine del suo rapporto coniugale con Giusy.