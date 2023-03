Salopette: le tendenze della primavera

In pelle o nel classico denim oppure in formato baggy, sono i modelli di tendenza della salopette per la primavera.

Con la primavera appena arrivata, cambia anche l’abbigliamento con il guardaroba completamente da rifare in vista di questa stagione. Tra i capi che non possono mancare vi è la salopette, disponibile in tantissimi modelli e tipologie come affermano le tendenze per la primavera. Vediamo i modelli su cui puntare.

Salopette

Si tratta di un capo perfetto da indossare in ogni momento e situazione, un indumento che ogni donna indossa in varie occasioni. Un capo da custodire gelosamente nel proprio armadio come la salopette disponibile in ogni forma e salsa, al punto che sono in molte a indossarla anche sul red carpet.

Creata da Straus, il padre del jeans, intorno al XIX secolo, nel corso del tempo, la sua forma e modo di abbinarla è cambiato molto, ma continua sicuramente a non deludere e a essere presente nel guardaroba di ogni donna soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo poiché si tratta di un capo adatto per questa stagione.

Inizialmente era soltanto un indumento da lavoro per gli operai, ma con il tempo si è trasformata e, a partire dagli anni Sessanta, è diventata una sorta di divisa ufficiale delle donne che amano essere alla moda e che non hanno paura di esprimersi.

Si può indossare la salopette in tantissimi modi: corta oppure nel modello con gonna da portare sia in primavera che in estate, ma anche nel formato maxi oppure oversize per essere comoda. Un indumento che piace molto e attira l’attenzione di ogni donna.

Salopette: modelli primaverili

Un capo come la salopette torna nuovamente a trionfare nelle tendenze della primavera estate con tantissimi modelli dal design moderno, casual per arricchire sempre di più il proprio armadio e sfoggiare un outfit di volta in volta diverso. In denim, in cotone o jacquard, sicuramente è indicata per il mare, la montagna, ecc.

Alcuni marchi e brand di moda la presentano in modelli in cotone blu notte dal design finish oppure con tasche frontali e tracolla che è possibile regolare. Alcuni marchi come Prada mettono insieme efficienza e raffinatezza per un modello elegante e intrigante dallo stile vintage da abbinare a stivaletti o t-shirt.

Per la primavera e l’estate torna di moda la salopette nel modello basic e sportivo, in jeans che tende a rinnovarsi di anno in anno, ma senza mai perdere la sua unicità e fisionomia al punto da essere indossata ancora oggi. I modelli in denim sono da sempre e continuano a essere un evergreen anche per le prossime tendenze primaverili.

Si distingue per modelli griffati e logo all over per non passare inosservate. Si trovano anche modelli in pelle, molto eleganti, soft e particolarmente ricercati. Alcuni stilisti la propongono in forma baggy e rilassata con fantasia a quadretti oppure in total black da indossare con una camicia bianca.

Salopette: Amazon

Per un indumento del genere, il noto e-commerce di Amazon è sicuramente l’ideale dal momento che presenta vari modelli con offerte da non lasciarsi sfuggire. Basta cliccare sulla foto per visualizzarne i dettagli. La classifica qui sotto mostra i tre migliori modelli di salopette tra i più amati e voluti dalle consumatrici.

1)Onsoyours donna salopette pantaloni

Un modello in formato baggy in denim con sgambatura diritta e le bretelle che si possono regolare. Dotata di varie tasche, sia laterali che posteriori, ma anche al centro. In poliestere dallo stile elegante. Dotata di ottoni e disponibile anche in vari colori come rosa, azzurro, ecc.

2)Orandesign salopette larghe da donna

Un modello perfetto per la stagione primaverile ed estiva con tessuti morbidi e delicati. Indicata per uno stile elegante e moderno. In cotone e poliestere con diversi fiori, molto grandi. Disponibile nei colori blu e grigio.

3)Toocool salopette jeans donna

Un modello di salopette in cotone, poliestere e viscosa dalla vita bassa che calza molto bene. Un capo skinny dalla calzata morbida che non stringe la gamba. Comoda, aderente ed elasticizzata nei punti giusti.

