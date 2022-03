Sneakers primaverili da donna: i trend stagionali

Con la primavera appena giunta, bisogna cominciare a pensare a quale scarpa indossare. Le sneakers sono il tipo di calzatura ideale, non solo per l’attività fisica, ma anche per le varie occasioni. Qui si trova una panoramica riguardo le migliori sneakers primaverili con le offerte vantaggiose e le ultime tendenze in linea con il periodo.

Sneakers primaverili da donna

Sono scarpe adatte per il periodo primaverile proprio perché comode e si possono abbinare con qualsiasi outfit. Insomma, le sneakers primaverli si possono sfoggiare in ogni momento della stagione, ma sempre con moderazione e con la giusta attenzione per quanto riguarda i vari abbinamenti.

Un paio di calzature che è possibile abbinare ai jeans, che ormai si confermano un classico dell’abbigliamento oppure a un tailleur chic sia nella versione gonna che con il pantalone.

Si possono indossare anche senza calze con vestiti o vestitini in linea con la stagione primaverile oppure con i pantaloncini o pantaloni per qualche appuntamento.

Nascono come scarpe sportive, ma sono molto versatili e si adattano a qualsiasi abbigliamento e outfit. Sono in suola ergonomica e soffice, con un certo spessore anche per evitare di andare incontro a mal di schiena, dolori, ecc. Le sneakers primaverili da donna sono in materiale resistente in modo da indossarle anche con le intemperie.

Sono comode, versatili, leggere e adatte, non solo per lo sport e l’attività fisica, ma anche per tantissime altre occasioni ed eventi. Si adattano a qualsiasi stile e per la primavera è possibile trovarle in vari colori, come il rosso, il blu, il giallo per essere in linea con il periodo e optare per qualcosa di allegro.

Sneakers primaverili da donna: modelli

Il 2022 è l’anno delle sneakers e per la primavera si trovano tantissimi modelli da sfoggiare sia il giorno che la sera. Le tipologie di sneakers primaverili proposte dai vari brandi e marchi sono eccentriche, fantasiose, colorate e molto comode. Si presentano nei colori fluo oppure total white in modo da abbinarle in qualsiasi modo.

I modelli di colore bianco sono sicuramente la tendenza della stagione primaverile proposti sia in linee pulite ed essenziali, ma si trovano anche tipologie dallo stile vintage o chunky. I vari modelli si distinguono per colori neutri con tacco e platform da indossare con abiti e jeans cropped come nei marchi di Balenciaga o Nike Zoom 2K.

Tra le tendenze di sneakers primaverili da donna, ci sono anche modelli con il velcro, a tinta unita da indossare con gonne midi. Le passerelle propongono dei modelli da indossare in occasioni ed eventi eleganti, quindi adatte sia per il tempo libero, ma anche per l’ufficio. Ci sono proposte che puntano sui dettagli gioiello in materiali pregiati dai colori delicati.

Le Converse All Star continuano a essere le migliori sneakers da indossare in primavera presenti nelle tonalità bianche o pastello. Alcuni modelli hanno un approccio vegano ed ecofriendly, con tantissime declinazioni e nuances per giocare con i colori. Le tendenze le propongono anche nei colori nero con contrasto a sfondo bianco in modo da adattarle ai vari outfit e stili di abbigliamento.

Sneakers primaverili da donna Amazon

Una calzatura che si può ordinare sul noto e-commerce di Amazon approfittando di sconti e promozioni imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori modelli di sneakers primaverili per la donna che sono molto apprezzati e richiesti dalle utenti online.

1)Sneakers zeppa donna

Sono delle sneakers per la primavera con zeppa, quindi tacco molto alto, molto confortevoli e leggere. Traspiranti e adatte per ogni stagione. In fodera e comode da indossare. La suola è in gomma con delle scanalature flessibili. Hanno una chiusura stringata e un tacco a zeppa. Disponibili nei colori grigio, nero, bianco e viola.

2)Geox D Skyely E

Sono sneakers in pelle con fodera in tela e suola in gomma. Un modello stringato del noto marchio Geox con tacco a blocco nei colori bianco e nero. Un modello molto comodo e adatto per chi ama osare ed essere al centro dell’attenzione. In vendita con lo sconto del 26%.

3)Desigual Shoes_Cosmic

Sono delle sneakers da donna in poliestere e cotone con fodera in sintetico e la suola in gomma. Si tratta di un modello dalla chiusura stringata con tacco piatto. Danno un tocco originale per un look particolarmente sobrio, ma comunque alla moda.

Le sneakers primaverili si abbinano perfettamente ai migliori modelli di gonne per la stagione.