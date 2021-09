Conosciuta principalmente per la strabiliante interpretazione di Frida Kahlo nel film sulla sua vita, Salma Hayek ha in realtà una lunga carriera alle spalle segnata da altrettanti successi. Scopriamo il suo percorso lavorativo dagli esordi alla notorietà.

Chi è Salma Hayek

Salma Hayek, nata Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault (Coatzacoalcos, 2 settembre 1966) è un’attrice messicana. Cresce nella sua città natale insieme al padre, importante uomo d’affari, la madre, cantante lirica e il fratello minore. Viene educata secondo le regole della religione cattolica, lontane dal suo spirito esuberante e i suoi problemi di iper attività che la portano ad essere tutt altro che tranquilla nella vita.

Dopo aver concluso le scuole dell’obbligo si trasferisce a Città del Messico per frequentare l’università di relazioni internazionali, ma poco dopo lascia gli studi con la volontà di seguire la sua più grande passione: la recitazione.

L’esordio come attrice di Salma Hayek

Esordisce come attrice in “The Sinbad Show” ma il suo ruolo nella sitcom dura solo per pochi episodi. Successivamente partecipa ad alcuni spot pubblicitari e ottiene una parte in una soap dal titolo “Teresa”, ma ambisce al mondo del cinema e così nel 1987 si trasferisce a Los Angeles.

Appare sul grande schermo per la prima volta nel 1993 con “Mi vida loca” per poi recitare successivamente in “Desperado” a fianco di Antonio Banderas.

Qui inizia a collaborare con il regista Robert Rodriguez che la sceglie per numerosi altri progetti tra cui “Four Rooms” o “The Faculty”. Nel 1997 ottiene grande successo grazie alle pellicole “Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa” e “BreakingUp – Lasciarsi” a fianco di Russell Crowe.

I successi lavorativi di Salma Hayek

Tra i progetti di più grande successo che la vedono coinvolta non si può non menzionare “Frida”. Il film di Julie Taymor la vede nei panni della pittrice Frida Kahlo e attraverso questo ruolo ottiene anche la candidatura al Premio Oscar come miglior attrice protagonista e numerosi altri premi cinematografici.

Nel 2004 torna inoltre a collaborare con il regista Rodriguez che la sceglie per il film “C’era una volta in Messico”, dove recita a fianco di Johnny Depp e il già noto collega Antonio Banderas con cui per altro lavora anche in “Missione 3D – Game Over”. Due anni dopo festeggia due progetti che la vedono protagonista nonchè partecipe alla realizzazione del film, che sono “Bandidas”, a fianco di Penélope Cruz, e “Lonely Hearts”, a fianco di Jared Leto.

Salma non è solo un’attrice, ma è anche moglie e madre. Conosce infatti il compagno Francois-Henri Pinault nel 2006 con cui mette al mondo un anno dopo Valentina Paloma. La storia tra i due si rivela turbolenta, ma rivelatrice di un amore importante. In più la Hayek si è dimostrata negli anni molto attenta a diverse tematiche sociali impegnandosi come attivista per diverse cause.