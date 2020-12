In attesa dei saldi che inizieranno i primi di gennaio molti brand hanno già lanciato alcune occasioni imperdibili nei loro shop online. Meglio arrivare preparati all’agguerritissima corsa al capo più agognato del momento. Il consiglio è quello di valutare già in anticipo cosa ci serve o lo sfizio che ci vogliamo togliere in occasione dei saldi invernali 2021.

Cosa comprare allora, per questa stagione?

Saldi invernali 2021: cosa comprare

Salvo alcune modifiche dell’ultimo momento, i saldi invernali 2021 partiranno i primi di gennaio, ma in alcune regioni potrebbero iniziare anche alla fine del mese. Mentre tenete d’occhio il calendario della vostra regione però, potrete già consultare gli e-commerce di diversi brand che hanno già lanciato qualche promozione, o semplicemente, per farvi un’idea su cosa comprare.

L’intramontabile cappotto

Il freddo ci farà compagnia ancora per un po’. Se quindi avete bisogno di sostituire il vostro capospalla con uno nuovo, ecco il cappotto oversize di OVS.

Caldissimo, versatile e di tendenza. Questo capo intramontabile infatti, per la stagione invernale è stato ripensato in diversi modelli e misure, adatto quindi ad ogni tipo di personalità.

L’abito in maglia

Di tendenza per la stagione fredda anche l’abito in maglia. H&M lo propone con collo alto e di lunghezza midi, con spacco. La tinta neutra permette di giocare con vari look, cosa che lo rende adatto davvero a tutte. Che tu sia una donna dallo stile chic o una dall’animo rock, troverai sicuramente il modo per personalizzarlo a tuo piacimento. Perfetto non solo per uscire, ma anche per stare a casa quando non si ha voglia di indossare la solita tuta.

La minigonna

Nata negli anni ’60, la minigonna è da allora uno di quei capi che non possono mancare nel nostro armadio. Nel tempo ha subìto diverse trasformazioni, ma il modello più elegante rimane a vita alta e segue le forme dei fianchi fermandosi appena prima di metà coscia. Tra i numerosi modelli di Max&Co troviamo quella con fitti quadretti bianchi e neri e con tasche sui fianchi.

L’immancabile jeans

Di jeans il nostro armadio ne è sempre pieno, a prescindere dalla nostra età. Per questo può tornare utile un paio nuovo per sostituire quelli sgualciti o sbiaditi dal tempo. Quelli della Cheap Monday sono slim fit e con la vita alta. Disponibili anche in diverse tonalità, per chi vuole averne uno per ogni occasione.

La camicia con fantasia

Non solo bianca, nera o dalle tonalità neutre. Con un capo come la camicia ci si può divertire a creare i look più diversi, da quelli più basic a quelli più ricercati. Per questo averne di diversi tipi nel nostro guardaroba, può salvarci dalla classica domanda “che cosa mi metto?”. United Colors of Benetton colora la stagione autunno-inverno proponendole con tantissime trame e colori.

Gli anfibi

Gli anfibi sono la calzatura preferita per la stagione fredda, e quando si parla di anfibi non si possono non citare gli iconici Dr. Martens. Il modello classico a stivaletto è affiancato da quelli con il gambale alto fin sotto al ginocchio o a scarpa. Di tendenza per questa stagione sono quelli con le suole platform, mentre per quanto riguarda colori e fantasie, con i Dr. Martens c’è solo l’imbarazzo della scelta.