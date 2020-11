I jeans sono indubbiamente tra quei capi indispensabili in ogni guardaroba. Non solo comodi, ma anche belli, sulle passerelle li abbiamo visti di ogni tipo e forma. Dalla vita bassa a quelli strappati, tanto odiati dalle nostre nonne, sono invece tornati di moda quelli a vita alta e quelli a zampa di elefante.

Come indossare questo capo così versatile anche in questa stagione? Vediamo alcuni suggerimenti di stile.

Come indossare i jeans in inverno

Il jeans è quel capo che sta bene proprio a tutte, grazie alla vastità di modelli tra cui scegliere. Ad ogni fisicità infatti, corrisponde un taglio di jeans adeguato. Ma il jeans è versatile anche quando si tratta di abbinamenti. Si può indossare con un look più sbarazzino o uno più elegante, basterà scegliere i capi giusti con cui portarli.

Advertisements

Jeans a zampa

Direttamente dagli anni ’70, le passerelle dettano i pantaloni a zampa tra le tendenze per l’inverno 2020-21. Se si vuole completare il look tipico di quel periodo, le giacche di montone come capispalla sono l’ideale. Un maglione cropped invece, abbinato a questo particolare modello di jeans stretto nella parte superiore e largo in quella inferiore, valorizzerà il punto vita. Con questo jeans stanno bene tutti i modelli di scarpa.

Sotto il tessuto si vedrà appena la punta, ma proprio questo effetto gioca a nostro vantaggio per dare alla nostra figura un aspetto più longilineo, magari con stivali texani a punta o, per la sera, un semplice tacco.

Se invece si vorrà adottare un look anni ’90, magari con tendenze retrowave, una scarpa stile buffalo sarà l’ideale. Sempre per uno stile che richiami gli anni ’90, come capospalla, per affrontare l’inverno sarà perfetta un’eco pelliccia che finisca sulla vita.

Jeans a vita alta

Il jeans a vita alta è uno di quei modelli che fa letteralmente miracoli. Esalta la figura e in contrasto con top più voluminosi crea armonie molto piacevoli.

Le tendenze li vogliono abbinati con top come maglioni e felpe con maniche a sbuffo. Queste ultime più adatte per un look da giorno. Anche le camicie con le maniche a sbuffo donano al look casual un po’ di eleganza, adatta magari per l’ufficio o un cockatail senza pretese con le amiche.

Se invece si vuole adottare uno stile più sbarazzino, comodi e molto caldi sono i maglioni oversize, magari super colorati e a dolce vita. Anche a questo modello di jeans si possono abbinare più calzature, dalla scarpa da tennis, al tacco fino ad uno stivale al ginocchio, magari dello stesso colore del jeans.

Jeans wide leg

Anche questo modello sembra essere amatissimo, specialmente da chi non ha un fisico proporzionato. Sneakers e stivaletti sono perfetti con il wide leg, da abbinare magari ad una blusa che vada a ristabilire le proporzioni.

Un’eco pelliccia lasciata cadere sui fianchi darà poi quel contrasto ideale per un look casual ma di tendenza.

Come resistere alle basse temperature

In inverno però, il jeans tende a trattenere il freddo. Come fare quindi per resistere alle temperature? Prima di tutto bisognerà prestare attenzione alla “pesantezza” del tessuto del jeans stesso, c’è molta differenza infatti tra i modelli proposti per le stagioni più calde e quelli proposti per le stagioni più fredde.

In caso di jeans strappati, si potrà optare per delle collant velate da indossare sotto. Un ottimo metodo per restare al caldo, anche quando il jeans non presenta dettagli di questo tipo.