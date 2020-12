Siamo ormai in pieno inverno e questo significa solo una cosa. È arrivato il momento di indossare l’abito in maglia, o il nostro maglione oversize preferito, che ci permette di essere eleganti e alla moda senza però rischiare un brutto raffreddore.

Ma come indossarlo e come abbinarlo in modo corretto? Ecco alcuni consigli per un intramontabile stile cozy chic invernale.

Abito in maglia: come indossarlo per essere alla moda

L’abito in maglia è un vero evergreen della moda autunno inverno. Con un solo capo e qualche accessorio infatti, si può creare un look sorprendentemente versatile, adatto ad ogni occasione. Da uno stile più bon ton ad un decisamente rock ecco quali sono i consigli per personalizzare al meglio il nostro outfit con l’abito in maglia.

Il tocco preppy con i mocassini

Per chi ama uno stile più ricercato, ecco un abito in maglia (o un maglione oversize che arrivi sopra al ginocchio), con un paio di parigine dello stesso colore dell’abito e della calzatura, che sarà un mocassino con fibbia.

Semplice, comodo, trendy e molto elegante. Attente solo a non scoprire più del necessario!

Il dettaglio rock

Per le personalità più rock invece, quello che proprio non può mancare nel proprio outfit sono le borchie. Eccole su un paio di stivali in stile cowgirl, abbinati ad un abito in maglia dai toni neutri, ripresi da un capospalla con fantasie che ricordano quelle tribali.

Lo spirito natalizio

Chi non è ancora pronta ad abbandonare lo spirito natalizio, almeno fino all’Epifania, può optare per un abito in maglia con fantasie ricamate a tema. A completare il look un paio di stivaletti con interno peloso. Un outfit perfetto tanto per passare le festività in casa quanto per una giornata fuori.

Il dettaglio

Se non siete soddisfatte della vestibilità del vostro abito in maglia provatelo con una cintura in vita, dello stesso colore della calzatura scelta. Se invece il vostro abito ha scolli particolari come quello a collo alto, ampio oppure lo scollo a barchetta, completate il look con orecchini pendenti per incorniciare il viso.

Consigli di stile

Che si tratti di un abito in maglia sopra il ginocchio oppure più lungo, il consiglio è quello di non abbinarlo a collant color carne. Se dovete affrontare il freddo, potete coprire le gambe con un paio di parigine di un colore scuro, collant nere velate oppure più pesanti. Ma l’alternativa trendy sono gli stivali sopra il ginocchio. Con il tacco basso se siete tipe dinamiche o alto se siete più pratiche nel portarlo.