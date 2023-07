Il 6 luglio scorso sono finalmente iniziati i saldi estivi 2023. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 10 must have da compare subito.

Saldi Estivi 2023: 10 must have da acquistare ora

L’estate è finalmente arrivata e il mese di luglio è molto amato anche perché è il mese in cui cominciano i saldi estivi, l’occasione per comprare quello che desideriamo a un prezzo ridotto. Ma vediamo ora insieme quali sono i 10 must have da acquistare subito:

La gonna in denim: se c’è qualcosa che non passa mai di moda sono i capi di abbigliamento in denim, quindi perché non approfittare di questo periodo per comprare una gonna di jeans? Lunga, corta, midi, la gonna in denim è sempre un affare ed è un capo che può essere indossato in diverse occasioni e stagioni.

I mocassini: negli ultimi anni sono tornati prepotentemente di moda i mocassini, l’ideale è quindi approfittare degli sconti del periodo per acquistarne un paio. Adatti da indossare anche in autunno e in primavera.

Il costume da bagno intero: un altro capo must have da acquistare durante questi saldi è il costume da bagno intero, che può servire anche per andare in piscina al chiuso durante le stagioni più fredde.

La camicia: è il capo più classico del guardaroba femminile, oltre a essere adatto in ogni stagione e per quasi tutte le occasioni. Importante è optare o per la tinta unita o per le stampe che sai che non ti annoieranno nel tempo.

I pantaloni cargo: divenuti in breve tempo uno dei capi più cool in circolazione, comodi e adatti a tante occasioni diverse.

La gonna midi a fiori: gonna romantica e femminile, perfetta da indossare per questa stagione estiva. Va bene sia con le sneakers che coi un paio di sandali.

La t-shirt marinière: tornata di moda lo scorso anno questa maglietta a righe è uno dei capi su cui puntare per questi saldi estivi 2023. Maglietta perfetta anche da indossare a settembre e a inizio ottobre abbinata a un paio di jeans.

Il blazer: pensando già all’autunno il blazer è il capo su cui puntare durante questi saldi. Adatto comunque anche nelle sere d’estate più fresche.

Gli shorts: i pantaloncini sono uno dei capi di abbigliamento più amati durante la stagione estiva, perché quindi non approfittarne per fare scorta durante questi saldi estivi? Bianchi, in denim, colorati, a vita bassa, a vita media e a vita alta, insomma ce n’è per tutti i gusti!

Le borse in paglia: finiamo con un accessorio. Le borse in paglia sono perfette per la stagione estiva, è bene quindi approfittare degli sconti del periodo per acquistarne subito una che faccia al caso nostro.

Saldi estivi 2023: quando iniziano e quando finiscono

Quest’anno i saldi estivi sono cominciati in tutta Italia il 6 luglio 2023, di giovedì invece che di sabato, a eccezione delle provincie autonome dove i saldi inizieranno invece il prossimo 14 luglio. Indicativamente i saldi dureranno circa sei settimane. Non resta quindi che correre nei negozi e cominciare a fare acquisti!