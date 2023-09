Russell Brand è l’ex marito di Katy Perry ed è stato accusato di stupro e violenze sessuali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Russell Brand: chi è l’ex marito di Katy Perry

Russell Brand è un comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, attivista, scrittore e produttore cinematografico britannico. Russell è nato a Grays, in Inghilterra, il 4 giugno del 1975 e ha quindi 48 anni. Il comico è diventato famoso, oltre che per il suo passato legato all’abuso di droghe, per essere stato il marito della celebre cantautrice statunitense Katy Perry. I due si sono conosciuti nel 2009, durante le riprese del film “In viaggio con una rock star”, dove Russel Brand era il co-protagonista, mentre la Perry figurava in un cameo, che è stato poi cancellato. I due si sono incontrati anche agli MTV Video Music Awards, dove Brand era uno dei presentatori, dopo di che hanno cominciato a frequentarsi. Sempre nel 2009 è arrivata la proposta di fidanzamento, nel corso di un viaggio in India. Katy Perry e Russell Brand si sono sposati con una cerimonia tradizionale hindu nei pressi del tempio della tigre di Ranthambhore. Il matrimonio è però durato molto poco, i due hanno infatti divorziato nel 2012. Tra il 2013 e il 2014, Russell Brand ha frequentato la produttrice televisiva Jemima Goldsmith, mentre le 2017 ha sposato la blogger scozzese Laura Gallacher, dalla quale, nel 2016, ha avuto una figlia, Mabel. Nel corso della sua carriera come attore, abbiamo visto Russell Brand prendere parte a pellicole quali “Penelope”, “Non mi scaricare”, “Rock of Ages” e “Assassinio sul Nilo”. Se volete saperne di più su Russell Brand potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi a quasi 4 milioni di follower.

Russell Brand accusato di stupro e violenze sessuali

Negli ultimi giorni il nome di Russell Brand è finito sulle pagine dei giornali di mezzo mondo. Il comico e attore, ex marito della cantautrice Katy Perry, è stato infatti accusato da quattro donne di stupro e di violenze sessuali, nel periodo che va dal 2006 al 2013. La notizia è arrivata grazia a un’inchiesta congiunta del “Sunday Time” e dell’emittente “Channel 4 Dispatches.” La presunta vittima ha dichiarato che all’epoca dei fatti aveva 16 anni e di aver subito abusi per ben sette anni. Ha accusato il comico di stupro e abusi psicologici. A lei si sono aggiunte altre quattro donne che affermano di essere state molestate dall’uomo. Russell Brand, dal canto suo, ha negato ogni cosa, affermando che i rapporti sono stati consensuali. In passato, tra l’altro, la sorella della cantante Kylie Minogue, Danniii, aveva accusato Brand di molestie sessuali. L’attore, prima dell’uscita dell’articolo sul “Times” ha cercato di giocare d’anticipo professando la propria innocenza. Su X e su Youtube, Russell Brand ha postato un lungo video dove allude al fatto di aver subito “un attacco coordinato” e riguardo a quel periodo ha detto. “come ho scritto nei miei libri, ero molto, molto promiscuo in quel periodo ma i rapporti erano sempre consensuali”.