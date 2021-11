Ruba scarpe in un negozio e si scusa: “Ho fatto il vaccino Covid da poco”

Un episodio che ha dell’incredibile arriva da Assisi, dove una donna ha rubato un paio di scarpe all’interno di un negozio e, una volta scoperta, ha giustificato il furto lamentando poca lucidità. La causa? Il vaccino anti-Covid.

Assisi, ruba scarpe in un negozio: per lei la colpa è del vaccino Covid

La donna è entrata nel negozio e ha iniziato a girare tra i vari scaffali, provando alcune scarpe in esposizione. L’atteggiamento però ha insospettito gli addetti ai controlli dell’esercizio commerciale, i quali hanno contattato i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che la donna aveva appena rubato un paio di scarpe, nascosto in una borsa.

All’uscita dal negozio l’allarme anti-taccheggio è scattato e la signora è stata fermata dai Carabinieri poco prima che salisse a bordo di un’auto. Così la donna si è giustificata con una frase inaspettata e che fa sorridere.

“Ho fatto il vaccino anti Covid da poco, non mi sono resa conto”.

Così davanti ai Carabinieri la donna sorpresa a rubare un paio di scarpe ha motivato il suo gesto.

I militari, tuttavia, non hanno accettato le scuse della donna e l’hanno accompagnata in caserma, dove è stata denunciata a piede libero per furto.

Gli stessi Carabinieri di Assisi hanno testimoniato quanto successo.

Infatti, hanno scritto: “Interrogata sul perché avesse compiuto tale gesto, la donna ha riferito che non si rendeva conto delle proprie azioni a causa della dose di vaccino anti-Covid19 somministrata poche ore prima”.