Rossetto opaco o lucido, quale scegliere se si è una donna matura? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Rossetto opaco o lucido? I consigli per donne mature

Il rossetto è uno di quei prodotti make up a cui la maggior parte delle donne non vuole rinunciare, neanche quando non si è più giovanissime. Simbolo di femminilità e sensualità, il rossetto ci rende anche più sicure di noi stesse, uno dei motivi per cui non vogliamo farne a meno. Ma, quale scegliere? Diciamo che quando si è giovani si osa di più, quindi la scelta va quasi sempre verso i rossetti lucidi. Col passare degli anni invece il consiglio è quello di optare per i rossetto dal finish opaco, anche perché il gloss lucido, se si sorride, potrebbe scivolare per via delle rughe di espressione. Quindi dai 40 anni in su, il consiglio è quello di optare per rossetti opachi. Ovviamente dipende anche dallo stato della nostra pelle. I rossetti lucidi, inoltre, non hanno una lunga tenuta e stabilità, e anche per questo è poco indicato per chi ha le labbra segnate dal tempo, perché l’effetto finale potrebbe essere quello di ritrovarsi il pigmento anche nelle pieghe delle labbra.

Come scegliere il colore del rossetto

Come abbiamo visto, quando non si è più giovanissime il consiglio, se non si vuole rinunciare al rossetto, è quello di puntare su un rossetto opaco e non su uno lucido, più adatto invece per le più giovani. Ma, per quanto riguarda il colore, come fare per scegliere il colore adatto a noi? Innanzitutto bisogna tener conto del sottotono della pelle, che può essere freddo o caldo. Con sottotono si intende la base della carnagione. Se avete un sottotono caldo (un modo per saperlo è osservare le vene del polso, se sono verdi avete un sottotono caldo), l’ideale sono le tonalità calde, come il rosso mattone, il marrone terracotta, ma anche le tonalità metallizzate come bronzo, rame e oro. Anche il beige sarà perfetto per le vostre labbra. Se invece avete un sottotono freddo (le vene sono di colore blu), per voi perfetti sono i colori freddi come il blu, il viola, il rosso ciliegia e tutte le sfumature del rosa.

Oltre al sottotono, si può scegliere il colore del rossetto anche in base al colore dei vostri capelli. Tendenzialmente più sono scuri i capelli più il rossetto può essere scuro e viceversa. Quindi i colori rosati e pesca stanno bene alle bionde, mentre ad esempio il marrone e il prugna sta meglio alle more. Infine si può considerare anche la forma della bocca, se la bocca è fine è meglio puntare su colori chiari, su una bocca grande invece stanno meglio i colori più scuri.

Queste quindi sono alcune cose da tenere a mente per la scelta perfetta del rossetto ma alla fine, ciò che conta di più, è che vi sentiate a vostro agio nel colore scelto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

15 errori make up che devi assolutamente evitare

Double Glossing, su TikTok spopola la tecnica labbra con brillantini