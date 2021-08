I rossetti idratanti sono uno dei prodotti make-up più indicati per l’estate. Ma quali sono i migliori e come sceglierli?

Rossetti idratanti estate

I rossetti idratanti sono i compagni ideali del make-up dell’estate. Le loro texture leggere ed emollienti sono infatti perfette per rendere le labbra visibilmente rimpolpate.

Per avere un bell’effetto colorato non è più necessario usare formule che vanno a seccare.

Tutti i brand più famosi hanno infatti nelle loro collezioni delle formule idratanti e super performanti, che uniscono la morbidezza a una vasta gamma di nuances.

Per avere labbra di seta non basta solamente un rossetto, ma è necessario prendersene cura. Così come la pelle, anche la bocca ha bisogno di essere esfoliata per eliminare le pellicine in eccesso. Via libera dunque a scrub, anche homemade, che siano al tempo stesso efficaci e delicati.Ma non solo, esistono moltissime maschere labbra, che danno un boost di idratazione.

Rossetti idratanti estate: le colorazioni

Scegliere la colorazione del rossetto è essenziale per avere un make-up perfetto per il proprio viso. Come sempre, a farla da padrone è la carnagione. In base al sottotono, caldo o freddo, si possono scegliere le sfumature che più si adattano e si mixano alla perfezione con l’incarnato.

Toni dorati e tendenti anche all’arancione sono perfetti, seguendo i consigli dell’armocromia, per chi ha una pelle calda, quindi per chi appartiene alle stagioni primavera e autunno.

Chi invece fa parte delle stagioni estate e inverno, si ritrova con un incarnato tendenzialmente freddo, che predilige le tonalità con punte di blu e rosa.

Rossetti idratanti estate: i migliori

Tra i rossetti idratanti più cool della stagione ci sono i California Kissin’ Balm di Benefit Cosmetics. Si tratta di golosi balsami labbra, che lasciano le labbra colorate ed estrememente morbide. La texture è cremosa e super scorrevole, mentre la formula è arricchita con acido ialuronio e burro di mango, che garantiscono un’idratazione per più di 8 ore. 12 diverse colorazioni da applicare facendo scivolare i balm sulle labbra oppure picchiettandoli con le dita per un effetto più matt.

Effetto super luminoso e rimpolpante con gli Enamored Gloss Stick di Marc Jacobs. Il nome presenta già l’innovazione, si tratta infatti di gloss in formato stick. La consistenza è super cremosa, perfetta per chi ama avere delle labbra morbidissime e setose. Il tocco glam è dato dalla luce, il finish è infatti extra luminoso, pronto a catturare ogni minimo raggio di sole.

Tra i rossetti idranti più cool e performanti dell’estate non può mancare L’Absolu Mademoiselle Shine di Lancôme. Un balsamo labbra extra idratante e dalle tonalità accese, che rende le labbra morbide e delicatamente colorate. Le shades tra cui scegliere sono 21, dai toni più scuri e visibili a quelli più tenui e delicati. Il comfort è garantito per diverse ore, la resa finale è super luminosa e il packaging permette un applicazione perfetta, senza sbavature.

Non può mancare, in questo elenco dei migliori rossetti idratanti per l’estate, il Dior Addict Lip Glow. La texture fondente si adatta perfetta perfettamente alle labbra. Con il 97% di prodotti naturali, questo lip balm enfatizza naturalmente la sfumatura delle labbra e dona loro compattezza e morbidezza. Si può usare sia da solo che come base per ulteriore make-up.

Leggi anche: “Creme colorate viso migliori: quali sono quelle adatte per l’estate”.