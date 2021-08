Le creme colorate per il viso sono l’alternativa perfetta per chi non ama l’effetto del classico fondotinta che specialmente in estate risulta essere più pesante. Di seguito ti proponiamo quelle migliori tra le creme più leggere e adatte a tutti tipi di pelle.

Creme colorate viso migliori

Può succedere che in estate un make up completo di fondotinta risulti essere quasi insopportabile perché con la sua applicazione si vanno ad ostruire i pori. Per questo abbiamo pensato alle sostitute più valide adatte ad affrontare il sudore e le alte temperature tipiche della stagione.

Stiamo parlando delle creme colorate, adatte non solo ad uniformare l’incarnato, ma anche ad idratare la pelle del viso grazie alle loro formulazioni leggere, fresche e nutrienti.

Scopriamo quali sono le migliori in commercio.

Creme colorate viso migliori: CC cream di Face D

La formulazione della CC cream di Face D è in prevalenza a base di acido ialuronico ed è adatta sia alle pelli miste che a quelle grasse. La sua azione dona elasticità al viso, per un immediato effetto anti-age e uniforma l’incarnato donando alla pelle un aspetto sano e naturale.

Creme colorate viso migliori: Sensibio AR BB cream di Bioderma

Tra le migliori BB cream in commercio c’è sicuramente la Sensibio di Bioderma. La sua consistenza leggera e cremosa la rende ideale per le pelli ultra sensibili, delicate ed acneiche. Non manca di idratare ed illuminare la zona del viso, coprendone anche i rossori.

Creme colorate viso migliori: Perfecteur Beauté di Clarins

Come tutte le BB cream, anche la Perfecteur Beauté di Clarins ha un’azione idratante sulla pelle del viso. Ne uniforma l’incarnato, ma non solo, la protegge dall’inquinamento atmosferico grazie alla sua formula anti-pollution ed è particolarmente adatta per le pelli più sensibili ai raggi UV grazie alla presenza dell’SPF 30.

Creme colorate viso migliori: Bloom Orchid di Freshly Cosmetics

La crema colorata Bloom Orchid di Freshly Cosmetics ha un effetto lenitivo, idratante ed antinfiammatorio. Al suo interno ci sono potenti antiossidanti come il mirtillo rosso, l’astaxatina e l’estratto di orchidea che aumentano la produzione di collagene ed elastina. Ma a conquistarti definitivamente sarà il suo profumo.

Creme colorate viso migliori: la Tinted Beauty Cream della linea Good Stuff di Essence

Con il 90% di ingredienti naturali, l’estratto di fiore di cactus e l’acido ialuronico la Tinted Beauty Cream della linea Good Stuff di Essence assicura ben 24 ore di idratazione. Inoltre uniforma le discromie e nasconde gli inestetismi del viso, colorandone leggermente l’incarnato.

Creme colorate viso migliori: differenze tra CC cream e BB cream

Spesso si tende a pensare che CC cream e BB cream siano la stessa cosa. In effetti fanno sì parte di una famiglia più grande di creme colorate per il viso, ma le differenziano alcune sostanziali caratteristiche. Per imparare distinguerle basta pensare al nome: CC sta infatti per Color Control, mentre BB sta per Blemish Balsam. Se la prima si concentra su una pigmentazione maggiore, la seconda, come dice il nome, è un balsamo leggermente colorato.

Non ti resta che scegliere la crema colorata che può fare al caso tuo, in base non solo al tuo tipo di pelle, ma anche all’intensità che desideri dare al tuo make up.