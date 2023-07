Scopriamo insieme quali sono i colori dei rossetti in tendenza per l’estate 2023. È importante compiere la scelta giusta per sfoggiarli durante le giornate e le serate estive e avere sempre le labbra al top.

Rossetti estate 2023: colori e finish

Scegliere i colori dei rossetti in tendenza per l’estate 2023 è molto importante per riuscire ad avere sempre le labbra perfette in ogni occasione. I rossetti dell’estate 2023 sono destinati a stupire ed è importante conoscerli e acquistarli per poterli sfoggiare in ogni giornata e serata estiva. I colori principali per l’estate 2023 sono due, ovvero il rosa e il rosso. Si tratta di due tonalità classiche ma declinate in molteplici sfumature e finish diversi, da quelli più luminosi e satinati a quelli metallizzanti, fino alle formulazioni rimpolpanti, per labbra voluminose e molto sensuali. Partiamo da un punto fondamentale per il trucco labbra di una donna, ovvero il finish. Se da una parte c’è chi preferisce un risultato più brillante, lucente e ad effetto bagnato, dall’altra c’è anche chi ama ottenere un risultato più opaco, a lunga tenuta e dal colore più corposo. A seconda dei propri gusti, tutte possono essere accontentate grazie ai rossetti in tendenza per l’estate 2023. La parola d’ordine è comfort e si punta tutto su una tenuta importante, che possa permettere alle donne di avere un beauty look perfetto dalla mattina alla sera. Via libera quindi alle formulazioni di ballo colorate e idratanti, ai rossetti dal finish lucido e ai gloss, ma anche ai prodotti con effetto mat e opaco, iper pigmentato e volumizzante, fino alla formulazione mat-metal, un opaco brillante in grado di unire due finish per ottenere un risultato sicuramente molto sensuale, con il massimo comfort.

Rossetti estate 2023, i colori di tendenza

Oltre al finish, un altro elemento fondamentale per il successo del make-up labbra estivo è sicuramente il colore. Nonostante le possibilità siano tantissime, per l’estate 2023 si ha un ritorno al classico, con la preferenza per due colorazioni davvero intramontabili e che sembrano essere davvero perfette per ogni occasione, ovvero il rosa e il rosso. Si tratta di due veri evergreen del make-up labbra, perfetti per un tocco romantico e per accentuare fascino e sensualità. Si può giocare con tante sfumature diverse, dal rosa antico al malva, passando per il color pesca, per il rosso fuoco, il carminio, arrivando anche al rosso ciliegio e alle nuance tendenti all’arancione. Ogni gradazione, in base ai propri gusti, sarà perfetta per il vostro beauty look, ricordandosi di dare la giusta importanza anche al finish per ottenere il risultato desiderato. I rossetti dell’estate 2023 puntano soprattutto sulla semplicità, ma anche su una buona dose di possibilità di giocare con le varie sfumature e le varie tonalità per ottenere un risultato sempre alla moda, grazie a due colori che riescono sempre a conquistare.