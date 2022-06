Rossetti estivi: i trend del 2022

Il trucco è un mezzo per abbellirsi a cui nessuna donna sa rinunciare e, per la stagione estiva, è bene cominciare a pensare alla propria pelle e all’aspetto. In estate bisogna curare maggiormente le labbra per idratarle e i rossetti estivi sono il trucco adatto per brillare anche in questa stagione. Vediamo quali scegliere e tutte le offerte.

Rossetti estivi

Per abbellire il viso non possono mancare moltissimi prodotti per il trucco: dai fard al correttore al mascara sino ai rossetti estivi che illuminano le labbra. Durante la stagione estiva anche il trucco si illumina di luce e di freschezza e i prodotti per le labbra seguono proprio questa linea. Al momento dell’acquisto sono diverse le variabili da considerare.

La stagione estiva tende a incidere sul tipo di rossetto da scegliere. Bisogna sceglierlo con attenzione valutando molto bene le varie palette di lipstick e le variabili, tra cui la nuance, la tonalità, la propria carnagione, ma anche l’abbronzatura, oltre ovviamente al caldo e all’afa che possono giocare un ruolo molto importante.

Che sia liquido o cremoso, non importa, sicuramente dà un tocco in più alla stagione estiva. In base ai propri gusti, preferenze e anche necessità, ogni donna troverà sicuramente i rossetti estivi che meglio si adattano al proprio incarnato per idratare le labbra e farle brillare e splendere anche durante le belle giornate di sole.

Un gloss sorbetto sicuramente è l’ideale anche perché permette di evidenziare un look acqua e sapone. Si può coordinare anche all’abbronzatura: una pelle che si arrossa al sole può puntare su tonalità chiare come il rosa trasparente. Si può cogliere l’occasione del periodo esivo per provare delle nuove nuance e tonalità di rossetto.

Rossetti estivi: trend

Si può approfittare del periodo estivo per dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da capire cosa propongono per il trucco per le labbra. Tra le tendenze dei rossetti estivi vi sono sicuramente finish molto luminosi e brillanti in linea con la stagione. In questo periodo, complice anche il caldo e le belle giornate, si ha voglia di colore e brio, una tendenza che si rispecchia in questo prodotto.

Sono diversi i prodotti e i rossetti che permettono di avere labbra volumizzanti e carnose grazie a un mix che comprende sia acido ialuronico che ingrandisce le labbra, ma anche oli essenziali della frutta. Ci sono rossetti volumizzanti dai profumi fruttati e oli naturali oppure lip gloss a base di mentolo e olio di lime per dare freschezza alle labbra e idratarle.

Il marchio Huda Beauty Liquid Matte propone dei rossetti estivi, lip gloss che sono vegani con ingredienti quali licopene, olio ‘oliva, vitamina E e acidi grassi che sono molto leggeri e che sono anche a prova di mascherina. Si può scegliere tra varie sfumature e tonalità: da quelle nude, color carne sino ad altre più audaci come il marrone, il rosso, ecc.

I lip gloss ovvero i lucidalabbra sono il trucco per le labbra di maggior etendenza per questa estate disponibili in colori come l’aranciato che si adatta molto bene per completare un look per il primo sole o per un effetto glow sulla pelle abbronzata. Ci sono poi rossetti che si stendono con facilità e anche molto resistenti per diverse ore del giorno e della sera. Chiara Ferragni ha puntato a un lipgloss dai colori neutri e non appiccicoso.

Rossetti estivi Amazon

Un prodotto che si può comprare nel noto sito di e-commerce di Amazon approfittando dei tanti modelli e sconti a disposizione. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i tre migliori rossetti estivi tra quelli più apprezzati e amati con una descrizione di ogni prodotto.

1)Max Factor Rossetto Stick

Una formula che non solo volumizza le labbra, ma le idrata e a lunga durata. Ha proprietà emollienti e disponibile in tantissime tonalità neutri, come il sunbronze, il pink, solo per citarne alcune. Dà alle labbra un aspetto più piano. Non oleoso e ricco di vari ingredienti dalle proprietà emollienti. In vendita con il 14%.

2)Rossetto rossetto matte

Un kit di 12 lucidalabbra a lunga durata e impermeabili. All’interno si trovano componenti idratanti ed emollienti che non seccano le labbra. Molto comodo, altamente pigmentato e a prova di bacio. Una texture liscia e morbida dalle tonalità neutre e avanzate con colori anche decisi.

3)Rossetto liquido set matte pearlescent

Sono 12 lucidalabbra di finitura opaca, a lunga durata e impermeabile. Nessuna dissolvenza ed è possibile rimuoverlo con un olio detergente per labbra. Molto setoso e delicato, rende le labbra leggere e morbide. Adatto per qualsiasi occasione con lo sconto del 6%.

Oltre ai rossetti estivi, ecco alcuni utili consigli su come truccare la pelle abbronzata e risaltarla.