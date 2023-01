Rosaline Elbay, chi è: vita privata e carriera

Rosaline Elbay è un’attrice e scrittrice egiziana che fa parte del cast della nuova serie tv Netflix Caleidoscopio. Un’attrice conosciuta per diversi ruoli, che ha ottenuto diversi successi con la sua carriera.

Rosaline Elbay: chi è?

Rosaline Elbay è una famosa attrice e scrittrice egiziana.

È conosciuta per i suoi ruoli come Amani nella serie Ramy di Hulu/A24 Films e come Sara nella serie Qabeel di MBC Masr. Nel settembre 2021 è stata annunciata come membro principale della serie tv Netflix, Caleidoscopio. Rosaline Elbay è nata e cresciuta al Cairo da genitori egiziani. Ha letto i classici all’Università di Oxford e ha completato un master in storia coloniale, per poi studiare all’Actors Studio di New York City con Elizabeth Kemp e ha ottenuto il suo MFA in recitazione.

La sua carriera è iniziata nel teatro del Regno Unito, con un focus su Shakespeare.

Rosaline Elbay: la sua carriera

Nel 2018 Rosaline Elbay ha recitato in Diamond Dust e Fork & Knife. Ha partecipato anche al video musicale di Fakra di Massar Egbari, band egiziana che ha avuto molto successo. Dal 2019 l’attrice ha recitato nel ruolo di Amani nella serie Ramy. La serie è stata presentata in anteprima al South by Southwest Film Festival 2019 ed è stata molto apprezzata.

Nello stesso anno ha ricevuto riconoscimenti per il suo debutto televisivo nei panni di Sara in Qabeel e ha vinto gli Al-Wafd Critics’ Choice Awards come migliore attrice non protagonista. Durante la cerimonia di apertura dell’El Gonna Film Festival 2019 ha indossato un abito in plastica riciclata lavorato a mano da donne rifugiate sponsorizzato dall’UNHCR e da quel momento ha continuato a sostenere l’organizzazione. Il Cairo International Film Festival l’ha scelta come volto per i giovani cineasti. Nel settembre 2021 è stata annunciata come membro principale del cast della serie Caleidoscopio, con Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall e Hai Courtney. Il suo personaggio Judy Goodwin è descritto come “lo specialista delle demolizioni dell’equipaggio, testardo e indipendente – un eccentrico sputafuoco con un tocco sarcastico che è abbastanza intelligente e talentuoso da stare un passo avanti ai suoi errori”.

Rosaline Elbay nel cast di Caleidoscopio

Su Netflix è arrivata la serie tv Caleidoscopio, che prende spunto dalla scomparsa di 70 miliardi di dollari da un caveau di Manhattan durante l’uragano Sandy. Un crime ricco di intrighi e suspence, ispirato a questa storia vera. È composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo. Gli spettatori potrebbero iniziare da alcuni episodi e poi approfondire il proprio ordine di visione personale con altri episodi fino all’epico finale. L’ordine influenzerà notevolmente il punto di vista dello spettatore. Rosaline Elbay fa parte del cast, insieme a Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega e Jai Courtney. Una nuova grande occasione per l’attrice, perché questa serie sembra essere molto apprezzata, soprattutto perché prende spunto da questa misteriosa storia vera e per la dinamica particolare degli otto episodi. Ci saranno tanti colpi di scena e tanti misteri da svelare, per una serie che terrà gli spettatori incollati allo schermo.