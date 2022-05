L’ex Miss Roberta Capua ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con la suocera, madre di suo marito, Stefano Cassoli.

Roberta Capua: il rapporto con la suocera

Roberta Capua ha una lunga e felice unione con l’imprenditore Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo.

In un’intervista la conduttrice ed ex Miss ha svelato che l’unica ombra sul suo rapporto con il maito sarebbe stata sua suocera, con cui i rapporti non sarebbero stati sempre facili. Per far capire il suo pensiero la showgirl ha svelato in particolare che la penserebbe allo stesso modo di Papa Francesco:

“L’esperienza mi insegna che ha ragione il Papa: molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua.

Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce”, ha dichiarato la showgirl, e ancora “Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima. Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio. Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa.

Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere”.

Le cose tra lei e sua suocera saranno migliorate con il tempo? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.