Roberta Bruzzone è la criminologa più famosa e apprezzata in Italia. Oltre ad essere un personaggio di spicco nei programmi del piccolo schermo, è anche psicologa e scrittrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2017 ormai è legato al marito Massimo Marino. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutti i dettagli: chi è, che lavoro fa, le sue passioni e la storia d’amore con la nota criminologa.

Massimo Marino, il marito della criminologa Roberta Bruzzone: vita privata, carriera e lavoro

Massimo Marino è nato nel 1970. Stando a quanto riportano le informazioni del suo profilo Facebook, sembrerebbe aver frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri. Ha poi studiato presso la Sapienza Università di Roma e presso la facoltà di Giurisprudenza all’Università negli Studi di Macerata. Attualmente si occupa di un ruolo molto importante e che richiede grande responsabilità, ovvero funzionario della Polizia di Stato. Il suo lavoro molto spesso lo porta lontano da casa, a causa delle numerose missioni che gli vengono assegnate. Recentemente, infatti, è volato in Afghanistan, precisamente a Kabul. Una missione molto pericolosa, durata ben due anni. In quel periodo la coppia ha vissuto una relazione a distanza in cui riuscivano a vedersi soltanto una volta al mese a Dubai. Nonostante le difficoltà e la distanza, però, i due sono riusciti a superare tutto e rimanere insieme. Quello che lega Massimo Marino e Roberta Bruzzone, infatti, è un fortissimo legame pieno di amore, fiducia reciproca e rispetto. Sul suo profilo social ama condividere alcuni scatti delle sue più grandi passioni: lo sport, la musica e gli animali. Il marito della criminologa ha infatti due cani ed è solito andare in giro con la sua amatissima moto. E’ anche un grande appassionato di Football e segue con grande piacere la squadra Cagliari Crusaders.

La storia d’amore tra Massimo Marino e Roberta Bruzzone

Prima di Massimo Marino, Roberta Bruzzone è stata sposata con Massimiliano Cristiano. Un matrimonio iniziato nel 2011 ma terminato soltanto quattro anni dopo, nel 2015, quando decisero di divorziare. Poco dopo poi, tramite amici in comune, ha conosciuto il suo secondo e attuale marito Massimo Marino. Tra i due è stato fin da subito un vero e proprio colpo di fulmine. A luglio 2017 hanno infatti deciso di coronare il loro sogno d’amore con una splendida cerimonia civile sulla spiaggia di Fregene. Al momento la coppia non ha figli. Insieme amano fare molti viaggi e hanno in comune la passione per le moto. Proprio in uno dei suoi ultimi post sul suo profilo Instagram, la criminologa ha pubblicato una foto che la vede in sella alla moto di suo marito. Nonostante il matrimonio fallito con il primo marito, Roberta Bruzzone sembra aver ritrovato finalmente serenità e stabilità accanto a Massimo Marino. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e la coppia è ogni giorno più innamorata, unita e affiatata.