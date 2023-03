Attore di cinema e di televisione, Rob Lowe è un attore molto conosciuto e molto apprezzato. Classe 1964, Lowe è il protagonista della recente serie-tv Unstable, in arrivo su Netflix il 30 marzo 2023, in compagnia del figlio. Che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo meglio insieme.

Rob Lowe: la vita e la carriera dell’attore

Rob Lowe (all’anagrafare Robert Hepler Lowe) è nato a Charlottesville, Virginia, il 17 marzo 1964 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 59 anni. Nato da padre avvocato e madre insegnante, Rob Lowe ha anche un fratello, Chad Lowe, di professione attore anche lui. Lowe studia presso il Santa Monica High School e la sua carriera come attore comincia quando ancora è un bambino. La sua prima occasione arriva nel 1979-1980, quando viene chiamato a prendere parte nella serie-tv A New Kind of Family. Solamente tre anni dopo, nel 1983, Rob Lowe ottiene la sua prima ufficiale candidatura ai Golden Globe: il film? Thursday’s Child, che apre le porte al vero inizio di carriera. In seguito a quella pellicola, infatti, l’attore ottiene numerose altre parte. A tal proposito è bene citare i seguenti titoli: Class, I ragazzi della 56ma strada, St. Elmo’s Fire, A proposito della notte scorsa…, Square Dance – Ritorno a casa.

Tutto va a gonfie vele, fino a quando nel 1988 la sua carriera subisce un momento di difficoltà. È infatti in quell’anno che comincia a circolare una cassetta in cui lo stesso Lowe è coinvolto in scene sessuali con due donne (di cui una tra l’altro minorenne), girata la sera prima della convention del Partito Democratico a cui lo stesso attore ha in seguito partecipato. Sicuramente questa vicenda lo porta a vivere numerose difficoltà e nei tempi successivi fatica a trovare nuove opportunità e a farsi prendere nuovamente sul serio. Riesce a ottenere un ruolo nel film Cattive compagnie, uscito nel 1990, ma sono numerosi i film minori a cui partecipa o, eventualmente, riesce a ottenere piccole parti in grandi film. È il caso di Contact (1997) e Austin Powers – La spia che ci provava (1999).

Negli anni 2000 ritorna alla ribalta e comincia a riacquisire la fama e la fiducia da parte del pubblico. Recita in West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Thank You for Smoking, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Parks and Recreation.

Debutta anche come regista nel film The Bad Seed nel 2018 e dal 2020 è protagonista della serie 9-1-1: Lone Star. Nel 2023 è il protagonista di Unstable, la nuova serie-tv Netflix disponibile dal 30 marzo dello stesso anno. Nella serie Rob Lowe recita a fianco del figlio.

La vita privata di Rob Lowe

Nel 1991 Rob Lowe sposa Sheryl Berkoff, di professione make-up artist. Dalla loro relazione nascono due figli: Matthew Edward (1993) e John Owen (1995). È proprio quest’ultimo il protagonista della serie-tv Netflix Unstable. Rob Lowe è anche molto attivo sui social media. Pensate che il suo profilo Instagram (@roblowe) è seguito da ben 1,9 milioni di follower, per un totale di 2149 post pubblicati. Un uomo affascinante, un uomo dalla carriera straordinaria, la cui vita è stata investita da momenti stupendi ma anche da enormi difficoltà.