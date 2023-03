Unstable è una nuova serie tv di genere comedy con Robert Lowe come protagonista. Una nuova serie pronta ad arricchire il catalogo di Netflix, particolarmente attesa da parte del pubblico.

Unstable su Netflix: il cast



Il catalogo di Netflix continua ad aggiornarsi senza sosta. Durante il mese di marzo sono stati inseriti molti nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show. Tra le ultime novità del mese troviamo anche Unstable, una nuova serie tv di genere comedy con Robert Lowe come protagonista. La serie, particolarmente attesa da parte degli spettatori, debutterà sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 30 marzo 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio, compreso il nostro. Le aspettative su questa serie tv sono particolarmente alte, anche grazie alla trama molto appassionante. Una curiosità che ha colpito molto il pubblico riguarda il fatto che i protagonisti di Unstable sono realmente padre e figlio, proprio come nella serie tv. Stiamo parlando di Robert Lowe, che reciterà al fianco di suo figlio John Owen Lowe. I due nella serie interpretano rispettivamente Ellis Dragon e Jackson Dragon.

Il resto del cast ufficiale della serie tv è composto da:

Sian Clifford

Rachel Marsh

Fred Armisen

JT Parr

Aaron Branch

Emma Ferreira

Tom Allen

Unstable è una serie tv comedy realizzata da Robert Lowe, John Owen Lowe e Victor Fresco. Si tratta di un’idea nata direttamente da padre e figlio, che hanno deciso di lavorare insieme sul set, interpretando anche nella serie i ruoli che hanno nella realtà. I due protagonisti saranno alle prese con le classiche dinamiche che accomunano spesso le coppie formate da padre e figlio, con tutte le emozioni, positive e negative, che nascono in queste situazioni.

Unstable: il rapporto padre e figlio su Netflix



Il genere di questa serie è quello della commedia, per cui la storia sarà particolarmente divertente. Questo non vuol dire che non andrà a toccare la profondità che si innesca nei rapporti tra un padre e suo figlio. Si parlerà di tutte le emozioni e gli scontri che possono nascere a causa di una personalità particolarmente ingombrante, come quella che ha il protagonista Ellis Dragon, e di tutti i risvolti positivi e negativi che questa personalità può portare nel rapporto con il figlio e più in generale con la famiglia. Si tratta sicuramente di un argomento che coinvolgerà molte persone, visto che parla di dinamiche che capitano spesso in molte famiglie. Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie particolarmente ammirato e molto narcisista, che dedica alla sua professione un grande impegno. Per quanto riguarda la sfera emotiva e dei rapporti, però, le cose sono ben diverse. Il figlio Jackson è il suo esatto opposto, ma diventerà molto importante per riuscire a risollevare suo padre da alcuni problemi che nasceranno. Si tratta di una serie tv molto divertente, ma anche molto profonda, che porrà l’attenzione sul rapporto tra padre e figlio e tutto ciò che entrambi possono insegnare all’altro, aiutandosi, collaborando e spesso scontrandosi anche duramente. L’appuntamento è per il 30 marzo su Netflix.