Rkomi e Irama: audio, testo e significato di 5 gocce

5 gocce è il titolo del primo singolo in collaborazione fra Rkomi e Irama. I due artisti, amatissimi dalla Generazione Z. hanno avuto la possibilità di condividere lo stesso palco in occasione del Festival di Sanremo 2022 e li vedremo presto in veste di concorrenti del reality di Amazon Prime, Celebrity Hunted.

La loro collaborazione è inserita all’interno del più recente disco di Irama, Il giorno in cui ho smesso di amare, disponibile in tutti i negozi dischi, nelle piattaforme di streaming come Spotify e negli online store a partire dallo scorso 25 febbraio.

Significato 5 gocce Irama

La canzone, dallo spirito anni ’80, fa riferimento alle gocce di quel tipo di sostanza tranquillante (il Lexotan) che si mettono nel bicchiere per stare un p0′ meglio e per sentirsi meno in angoscia e più sereni con sé stessi.

L’amore, infatti, può portarci a sviluppare delle vere paranoie.

Testo 5 Gocce Irama Rkomi

È un po’ di notti che non riesco a (ah, ah)

Chiudere gli occhi dentro al letto da (ah, ah)

Quando ti ho detto “è solo sesso”, ma (ah, ah)

Non so se mento o è solo il Lexotan, oh no (ah)

E non ho mai visto l’alba prima di te

Ma vorrei morire per l’effetto che fa

Se l’amore uccide allora uccidimi te

Tra le coperte, ah, non provo niente

E nel bicchiere cadono 5 gocce

Questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo

Così dolce, come sei tu, oh

Con te nelle lenzuola, dietro un archivio di luci

Dovrei prendere nota di tutto quello che dici

Un’incisione precisa, non mi diverto sennò

Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più

Esci dalla cassa passando dai fili

Baby, uccidimi te, ma non prima che scriva

Respiri piano per non far rumore

Il suono di 5 gocce

Che nel bicchiere, e nel bicchiere cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo

Così dolce, come sei tu, oh

Quando sono con te non lo so che cos’è

Che cos’ho, ma io mi innamoro e tu t’innamori

E dai tuoi occhi cadono

5 gocce, questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio, eh, eh, eh

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo, eh

Così dolce, come sei tu