Rihanna: come si chiama il figlio

Rihanna è, senza ombra di dubbio, una delle artisti del pop più iconiche degli ultimi anni. Amatissima sin dai tempi di Umbrella e Pon de Replay ha saputo lasciare il segno sia nel campo della musica che in quello del beauty e della moda.

Rihanna: come si chiama il suo primogenito?

E ora, a 34 anni, è diventata anche mamma per la prima volta. Infatti, lo scorso 13 maggio lei e il suo compagno, il rapper ASAP Rocky, sono diventati genitori di un maschietto. I due hanno una relazione ormai dal 2020 e hanno coronato il loro amore allargando la famiglia, grande passo che Rihanna non si era mai sentita di compiere fino a questo momento e con i suoi precedenti (e di certo non poco turbolenti) compagni di vita.

Ma da quando il piccolo è nato, Rihanna ha scelto la strada della privacy e della riservatezza, qualcosa che forse in tanti non si sarebbero aspettati. Sovente nel mondo dello spettacolo, specie a questi livelli, i figli diventano subito oggetto di occhi indiscreti e i genitori ben si prestano alla cosa. Nel caso del duo musicale, invece, la scelta si è rivelata diametralmente opposta: protoggere il piccolo dall’invadenza dei tabloid e del gossip, per tutelarne – giustamente – l’infanzia.

Nessuna foto è stata pubblicata subito dopo la nascita e le informazioni sul primogenito di Rihanna sono più che scarse a tal punto che non se ne conosce neanche il nome.

Neppure a dirlo, questo ha decisamente scatenato la curiosità del web, che è subito partito a caccia di indizi. Foto e commenti sono stati passati al setaccio ed ecco dunque le ipotesi più quotate sul nome del bambino…

Rihanna: le maggiori teorie sul nome del figlio della cantante

Nei giorni scorsi, Rihanna è stata paparazzata mentre sfoggiava un look certamente originale composto da una maximaglia grigia stile giocatore di basket, occhialoni scuri, capelli raccolti e collane pendenti piuttosto vistose. Tra queste, i fan della cantante hanno adocchiato un ciondolo piuttosto grande ed evidente, recante la lettera D. Un’iniziale che farebbe pensare proprio al nome del bambino, non essendo riconducibile in alcun modo invece al nome della star.

Molti dei fan sono convinti che la D stia per “Diamond”, che è il titolo di una delle canzoni di maggior successo dell’artista pop. Qualcuno ha anche ironizzato che potrebbe fare invece riferimento al nome “Drake“, ma chiaramente si tratta di una battuta, considerando che Drake è l’ex fiamma di Rihanna e che tra loro le cose non sono di certo finite benissimo…

La cantante comunque non si è espressa su queste teorie né con altri commenti in merito a suo figlio, che è ben intenzionata a proteggere da brava madre. Intanto è tornata a far parlare di sé per ragioni prettamente lavorative, rilasciando il suo nuovo singolo dopo tanta arresa: Lift me up, che sarà parte della colonna sonora di Black Panther Wakanda Forever. Si tratta di una canzone meno ritmatica e più melodica del solito, tanto che qualcuno l’ha associata un po’ a una ninna nanna dolce (non in senso dispregiativo!) come a preannunciare una nuova vena intimistica nella musica dell’artista neo-mamma…