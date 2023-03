Rihanna agli Oscar 2023: l’abito sexy in gravidanza

Lo stile di Rihanna è sempre molto amato, grazie ai dettagli sexy e carismatici che predilige. L’abito indossato agli Oscar 2023 non è passato inosservato. Scopriamo insieme il marchio del vestito scelto dalla cantante per questa occasione speciale.

Rihanna agli Oscar 2023: look sexy in gravidanza

Il nude look di Rihanna agli Oscar 2023 non è passato inosservato e ha incantato tutti. Un look molto sexy, sfoggiato durante la gravidanza, che ha lasciato tutti a bocca aperta. È stata quasi l’ultima ad apparire sullo champagne carpet, ma lo ha fatto stupendo tutti i presenti, con il suo stile da diva. Ha voluto svelare il suo pancione, mentre è in attesa del secondo figlio, come ha fatto durante l’esibizione straordinaria al Superbowl. Lo ha messo in mostra tra le consistenze in pelle e le trasparenze dell’abito Alaïa, che ha voluto sfoggiare in questa importante occasione. Un abito che mostra perfettamente il suo stile, eccessivo ed eccentrico. La popstar è riuscita ad attirare l’attenzione di tutti con queste rivelazioni aderenti, con la piena naturalezza e consapevolezza dei cambiamenti del corpo durante la gravidanza. Ha mostrato questi cambiamenti in modo sexy e appariscente, come solo lei potrebbe fare, lanciando anche un messaggio importante. Il suo sorriso era davvero incantevole, reso ancora più bello da un rossetto rosso, mostrato davanti ai fotografi prima di assistere alla cerimonia. Una vera e propria diva, da sempre protagonista del glamour.

Rihanna agli Oscar 2023: i look della serata

Rihanna ha stupito tutti con il suo look eccentrico scelto in occasione della cerimonia degli Oscar 2023. L’abito, realizzato su misura, è stato indossato su un body a collo alto trasparente, e presentava uno strascico molto scenografico e tagli strategici sulle gambe. A completare il suo look, tacchi di Giuseppe Zanotti, pendenti con diamanti marroni e un audace anello da cocktail di Moussaieff. Durante l’esibizione ha scelto un secondo look prezioso, fatto di pizzi e di gioielli, con un reggiseno nero impreziosito da cristalli, con spalline trasparenti, abbinato a pantaloni neri con un disegno floreale dorato. L’outfit, realizzato su misura per lei da Maison Margiela di John Galliano, è stato completato con décolleté nere, guanti di pelle nere, collane di diamanti a strati, uno spesso bracciale di diamanti e pendenti. Al termine dell’esibizione ha ottenuto una vera e propria standing ovation. Per la cantante si è trattato della prima candidatura all’Oscar, come miglior canzone originale. In ogni caso, ha sicuramente vinto dal punto di vista del look, soprattutto tenendo conto della sua bravura nel scegliere gli outfit giusti durante la gravidanza. Rihanna si svela e fa venire voglia a tutte le donne di mostrare il proprio pancione e le nuove forme dovute alla gravidanza, mandando il messaggio che non necessariamente bisogna coprirsi quando si è incinte. Non si tratta di una provocazione gratuita, ma di una manifestazione reale, di una voglia di mostrare tutta la bellezza di una donna incinta e delle sue forme. E il risultato è davvero eccellente, in grado di attirare l’attenzione e di mostrare una sensualità davvero meravigliosa.