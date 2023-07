Dopo sei anni di matrimonio Ricky Martin ha annunciato il divorzio dal marito Jwan Josef. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, i motivi della separazione tra i due.

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef annunciano il divorzio: perché si sono lasciati?

Il matrimonio tra il cantante portoricano Ricky Martin e il pittore svedese Jwan Yosef è finito dopo sei anni. I due hanno annunciato il divorzio con una dichiarazione congiunta che è stata diramata dalla rivista americana “People“. Ricky Martin e Jwan Yosef hanno comunicato di aver deciso di divorziare ma nel segno del rispetto e della dignità, soprattutto per rispetto verso i figli. Il loro obiettivo è quello di mantenere una dinamica familiare sana. Queste le parole della ormai ex coppia: “da qualche tempo abbiamo considerato l’idea di trasformare la nostra relazione ed è dopo una lunga riflessione che abbiamo deciso di concludere il nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia durante tutti questi meravigliosi anni. Il nostro più grande desiderio ora è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e una relazione basata sulla nostra autentica amicizia, mentre proseguiamo l’educazione congiunta dei nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti nel nutrire questo nuovo capitolo delle nostre vite.”

Dunque la storia d’amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef è giunta alla conclusione, i due non hanno voluto spiegare i motivi che gli hanno condotti a questa decisione, dopo sei anni di matrimonio.

La storia d’amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef

Il cantante Ricky Martin, che oggi ha 51 anni, e il pittore Jwan Yosef, che invece ne ha 38, si sono incontrati per la prima volta su Instagram nel 2015 e hanno iniziato a uscire insieme circa 6 mesi dopo. La loro relazione è stata resa ufficiale l’anno seguente, nel 2016, sul Red Carpet dell’Amfar Inspiration Gala. Queste le parole di Ricky su quando si sono conosciuti e sul loro primo appuntamento: “stavamo parlando di arte, niente di sexy. Riguardava l’arte e la vita in generale. Poi siamo andato a Londra e finalmente ci siamo incontrati.” Lo stesso anno Ricky Martin ha annunciato il loro fidanzamento con una proposta di matrimonio in diretta televisiva ad “Ellen DeGeneres“. Il cantante portoricano ha poi descritto quel momento come una situazione carica di nervosismo e, nonostante la proposta un po’ insolita, il pittore svedese ha accettato di sposare Ricky. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 2017, con una cerimonia privata e improvvisata, alla quale erano presenti solamente i genitori dei due e il giudice. Nel 2018 è nata la prima figlia, Lucia, nel 2019 è invece nato Renn, entrambi da madri surrogate. Ricky Martin era già padre di due gemelli, Matteo e Valentino, nati nel 2008, nati anch’essi da madre surrogata.

Prima di Jwan Yosef, Ricky Martin ha avuto una relazione per cinque anni con Carlos Gonzáles Abella, dopo di che è stato legato al cantautore spagnolo Pablo Alborán,.